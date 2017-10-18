Бизнес в России глазами соотечественников

Доверие к бизнесу растет

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и бизнес-школа Сколково представили исследования, посвященные теме предпринимательства в России. Социологи спросили граждан, как они относятся к бизнесменам.

Оказалось, что отношение к бизнесу в нашей стране зависит от его масштаба. К малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, чем к крупному. Положительно о небольших частных предприятиях и организациях отзываются 90 %. О крупном — 67 % респондентов. При этом каждый год растет доверие к профессии предприниматель в российском обществе. В 2010 году не доверяли бизнесменам 45 % респондентов. В 2017-м эта доля упала до 27 %.

У 7 % россиян есть свое дело

Россияне осознали, что ведение бизнеса – ответственное и непростое занятие, требующее большого труда и вложения сил. Это следует из постепенного снижения количества желающих открыть свой бизнес. В 2008 году намеревались заняться собственным делом 32 %. В нынешнем году таковых стало 22 %.

При этом 7 % опрошенных россиян сообщили, что уже владеют бизнесом. На заре российского рынка, в 1991 году, в стране было всего 2 % бизнесменов. Больше всего заинтересованы в предпринимательстве мужчины, люди среднего возраста, с высшим образованием, жители мегаполисов. Чтобы достичь успеха в бизнесе, россияне считают необходимым иметь стартовый капитал. Так думают 53 % опрошенных. Также отмечается значимость команды (34 %), личных качеств (24 %).

Начать собственное дело, по словам опрошенных, помогли бы, в первую очередь, улучшение материального благосостояния и «финансовая подушка».

Бюрократия и команда – главные барьеры

Вопросы о барьерах, мешающих бизнесу в России, были заданы как предпринимателям, так и людям, не имеющим отношения к коммерции. Данные всероссийского исследования и опроса бизнесменов разошлись.

По данным опроса ВЦИОМ, россияне считают бюрократию и административное давление основными барьерами для открытия бизнеса в России. За 8 лет исследований фактор административного давления по-прежнему считается главным. Однако сами предприниматели так не думают. Бизнес-школа Сколково опросила коммерсантов и выяснила, что одним из основных препятствий для них является создание команды и трудности в подборе сотрудников (31 %). Кроме того, деловым людям не хватает опыта и знаний (31 %). Также им мешают разного рода страхи и неуверенность в себе (26 %). При этом бюрократия, административное давление и большое количество проверок не стали главными барьерами при открытии своего бизнеса.

Как помочь бизнесу

Социологи бизнес-школы Сколково задали бизнесменам вопрос: «Если бы от Вас зависело развитие предпринимательства в стране, то какое решение на уровне государства Вы бы приняли в первую очередь?»

Самым популярным стало предложение снизить налоги или ввести налоговые каникулы для новых бизнесов (36 % опрошенных). Также бизнесмены предложили следующие меры: финансовая поддержка с помощью снижения налогов, субсидий, упрощение отчетности, образовательная и консультационная поддержка предпринимателей, введение предмета «Предпринимательство» в школах и вузах.

Как менялось отношение к бизнесу

Роль бизнеса в целом в нашем обществе оценивается положительно. Почти три четверти граждан (74 %) говорят, что деятельность предпринимателей приносит пользу людям. Основные выгоды от бизнеса россияне видят в увеличении занятости населения путем создания рабочих мест (28 %), а также пополнении государственного бюджета (13 %), повышении доступности (12 %) и ассортимента (10 %) товаров и услуг.

Эксперты считают, что за минувшие годы отношение россиян к бизнесменам значительно изменилось в лучшую сторону. «За три десятилетия легального развития частного бизнеса в России отношение нашего общества к предпринимателям сильно эволюционировало. Эта профессия стала более привычной, нормальной и востребованной, огульного критицизма и зависти к бизнесменам стало меньше. Тем не менее недоверие к деловому сословию в нашей пока ещё очень небогатой стране сохраняется, и необходимо иметь это в виду как политикам, так и авторам экономических программ», – говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В свою очередь и бизнесмены стали относиться к своему труду и социальным обязательствам более ответственно. Так, недавно «Практика» рассказывала, что российский бизнес стал экологичнее.

Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов полагает, что российское бизнес-сообщество становится более зрелым. Предприниматели и менеджеры не жалуются на административные барьеры. «Они готовы вести бизнес в России, самые сложные для них вещи – это выбор правильной команды, нехватка знаний и умение преодолевать собственные страхи. Второй важный момент, когда мы говорим про взаимоотношение бизнеса и государства, – все должны понимать, что работа должна идти в обе стороны. И государство должно уметь разговаривать с бизнесом, и сами предприниматели должны хотеть искать информацию, знать, какие есть льготы и возможности, и пользоваться ими», – говорит Шаронов.