Моя первая стажировка

Практика – главное в любой профессии

Общероссийский народный фронт создал портал профстажировки.рф. Проект подскажет молодым специалистам, собирающимся работать в реальном секторе экономики, где можно пройти практику или стажировку. В текущем году сотни компаний из разных регионов страны уже воспользовались услугами портала и разместили здесь стажерские вакансии. На вакансии откликнулись 2,7 тысячи студентов, а более 440 студентов успешно прошли стажировку и нашли первую работу по специальности.

«Выпускникам наш проект дает возможность получить дополнительные шансы для трудоустройства, потому что практика – это получение первого опыта и вход в профессию. Предприятиям проект позволяет готовить себе кадры и участвовать в образовательном процессе, готовить людей под нужды организации в настоящем и будущем. Таким образом решается проблема дефицита квалифицированных кадров», – заявил координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

По его словам, в конце осени стартует молодежный сетевой конкурс #дневникстажировки. Молодым специалистам предлагают рассказать в соцсетях, как они прошли практику и стажировку. Эти истории будут содержать информацию о новых знаниях, успехах, жизни на предприятии.

Эксперты говорят, что стажировки помогают студентам и кадровикам найти друг друга.

«Это важно, потому что стажировка часто заканчивается тем, что усидчивым, добросовестным студентам предлагают остаться и дальше работать на перспективных местах», – считает сооснователь портала Superjob Сергей Габестро.

Предприятия, активно привлекающие молодежь в промышленность и создающие новые рабочие места для молодых специалистов, будут поощряться. Для них организуют конкурс «Работодатель для молодежи». Он поможет собрать успешные истории подготовки специалистов и в целом поднять престиж рабочих профессий.

Как это было в СССР

В Советском Союзе стажировка входила в систему подготовки профкадров и была непременным условием получения любой профессии. Выпускник учебного заведения приходил на производство или в организацию и исполнял должностные обязанности на определённом рабочем месте. Такая стажировка стала обязательной для выпускников всех вузов и техникумов в 1973 году. Она проводилась по индивидуальным планам, которые утверждало руководство вуза. В течение года выпускники работали на предприятии или в учреждении под руководством опытных специалистов. В итоге через год стажировки бывшие выпускники полностью осваивали специфику своей профессии.

Почему стажировка так важна

Любая новая работа поначалу является стрессовой. Затем мы постепенно начинаем привыкать к ней. Важно, чтобы молодой специалист понимал, что на первых порах к нему будут относиться снисходительно и не будут ругать за оплошности. Не случайно все стажеры в СССР несли ограниченную ответственность за свою работу, а отвечал за их труд специальный куратор. Таким образом, стажировка снимает эмоционально-психологические барьеры.



Кроме того, важно, что молодой специалист работает бок о бок с опытными сотрудниками. Это помогает ему составить полную картину своей будущей профессиональной деятельности. Ведь ранее он изучал свое дело только в теории. Практически всегда теория хоть немного, но расходится с практикой. Понять это можно только непосредственно на рабочем месте.

Велика польза и для организаций, где стажируется будущий сотрудник. Множество российских компаний сейчас заинтересованы в свежей квалифицированной рабочей силе. Биржа труда не всегда справляется с подобными задачами. В сентябре текущего года ОНФ опросил 500 руководителей предприятий и составил сборник «Кадровое самочувствие отечественной промышленности – 2017». Оказалось, что 77 % работодателей столкнулись с дефицитом работников.

«В той или иной степени большинство предприятий, а именно 77 %, испытывают дефицит кадров. Эта цифра снизилась по сравнению с прошлым годом, но мы все равно считаем, что это слишком много. Больше всего не хватает рабочих высокой квалификации. В целом это говорит о том, что современная российская промышленность испытывает нехватку квалифицированных инженеров. Именно на этом нужно сосредоточить работу по подготовке специалистов в стране», – заявил координатор проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки».

Топ-10 стажировок

На портале профстажировки.рф сейчас размещен топ-10 актуальных оплачиваемых стажировок. Из рейтинга можно сделать вывод, какие специальности сейчас наиболее актуальны для отечественной промышленности. У предприятий и организаций пользуются спросом инженер-технолог и инженер-конструктор. Каждая третья компания, зарегистрированная на портале профстажировки.рф, нуждается в таких специалистах.

«Например, помощник инженера по работе с технической документацией в Москве без опыта может получать 50 тысяч рублей, технолог по контролю качества в Московской области – 40 тысяч рублей, а судостроительный завод из Хабаровска предлагает молодому инженеру-конструктору 39 тысяч рублей. Также мы видим, что самые востребованные стажировки – инженер-технолог и инженер-конструктор», – рассказал координатор проекта «Профстажировки».

Также на сайте профстажировок разработана специальная методичка, которая рассказывает о разных формах трудоустройства. Она облегчит молодым соискателям и работодателям взаимодействие в рамках практики и стажировки.

Вуз как биржа труда

Все чаще эксперты говорят о том, что работодатели должны находить своих будущих сотрудников еще на этапе их обучения в вузах.

Сейчас подобная идея обсуждается в Государственной думе. Парламентарии начали работу над законопроектом о взаимодействии вузов с предприятиями еще в предыдущую сессию. Планируется, что в ближайшее время его внесут на рассмотрение через комитет по образованию и науке.

«Новый закон об образовании предусматривает сетевую форму взаимодействия образовательных организаций с предприятиями. Пока не разработаны механизмы этого сетевого взаимодействия», – заявила депутат Госдумы Любовь Духанина. По ее словам, в законодательстве предстоит прописать многие вещи. Например, это типовые договоры вузов и учреждений и механизм, засчитывающий деятельность студента на предприятии в общую образовательную программу учебного заведения.

Промтуризм и DigitalНаставник

Сейчас активисты Народного фронта готовят к запуску акции, посвященные ранней профориентации молодежи. Например, #Промтуризм – это всероссийская акция, в рамках которой будут организованы серии экскурсионных туров для студентов и учащихся на самые современные промышленные предприятия России.

Еще одна акция называется #DigitalНаставник и предназначена для учеников выпускных классов школ и студентов инженерно-технических организаций. Это серия лекций, которую проведут топ-менеджеры промышленных предприятий. Они расскажут, как выстраивали карьеру в промышленности, представят перспективные вакансии, поделятся тем, как сегодня работает современное технологичное производство.

Ранее «Практика» рассказывала, что инновации тесно связаны с кадровым вопросом и подготовкой молодых специалистов.

Быстрый технологический прогресс означает, что компании, не изменившие подходы развития, могут оказаться на обочине рынка. Для инновационного предпринимательства жизненно необходима эффективная подготовка кадров. Это означает, что российские университеты, власти и бизнес должны совместно озаботиться данной проблемой. При этом стоит задача не только подготовить опытные и талантливые кадры, но и постараться удержать их на рабочих местах, что является непременным условием будущих инноваций.