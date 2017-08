14 политических скандалов на «Евровидении»

Песенный конкурс "Евровидение" 2016 года еще не стартовал, но снова не обошелся без скандала — на этот раз он связан с политическим контекстом песни украинской участницы Джамалы. "Практика" вспомнил другие случаи, когда "Евровидение" оказывалось больше, чем просто конкурсом молодых исполнителем.

Поцелуй «Тату»

Сегодня представители ЛГБТ появляются в официальных видеороликах «Евровидения», но в 2003 году вполне серьезно обсуждался вопрос, можно ли Лене Катиной и Юле Волковой из группы «Тату» поцеловаться на сцене. Организаторы, правда, заверяли, что если всё будет в пределах приличий, то никакой дисквалификации не последует. Но певицы всё же решили не рисковать — женского поцелуя не случилось. Любопытно, что в последние годы ситуация перевернулась — Россия выступает в обсуждениях вокруг конкурса в образе консерватора, против которого протестуют европейские либералы-сторонники ЛГБТ. Кстати, первый женский поцелуй в губы произошел ровно через 10 лет после выступления «Тату» — сделал это шведка Криста Сиегфридс со своей бэк-вокалистской.

В 2003 году произошел и другой антироссийский заговор. В Великобритании не сработала система подсчета голосов зрителей и вместо них баллы насчитывало жюри, не отдав России ни одного. Из-за этого российская группа заняла на конкурсе лишь третье место.

Грузия против Путина

В 2008 году Россия благодаря победе Димы Билана получила право провести «Евровидение». Но летом того года произошел конфликт в Южной Осетии — приезд грузин оказался под угрозой. В 2009 году скандалом обернулась песня грузинских участников. В ней была строчка «We Don’t Wanna Put In» («Мы не хотим давления»), которая на слух может восприниматься как «We Don’t Wanna Putin» («Мы не хотим Путина»). Интернациональные организаторы конкурса посчитали такой текст недопустимым и запретили исполнять эту песню. Грузия в ответ вовсе не поехала на «Евровидение».

Азербайджан против Армении

В том же 2009 году на конкурсе возник армяно-азербайджанский конфликт. Сначала в полуфинале в ролике переде выступлением армянских исполнителей показали монумент «Мы — наши горы», находящийся на спорной территории Нагорного Карабаха, что, естественно, возмутило азербайджанцев, и кадр из ролика в финальном раунде вырезали.

Потом появились слухи, что азербайджанское телевидение затерло в трансляции номер для голосования за армянских участников. Правда, эти слухи были опровергнуты. Но самое интересное случилось уже после окончания конкурса. 43 азербайджанца, которые отправили смс за армян, были вызваны в правоохранительные органы и пристыдили отсутствием «чувства этнической гордости».

Италия против скрытой агитации

Любопытный случай произошёл в 1974 году. Итальянский государственный телеканал RAI отказался транслировать «Евровидение» из-за песни итальянской исполнительницы Джильола Чинкветти «Si». По-итальянски «si» значит «да», и это расценили как агитацию перед референдумом по вопросу об отмене закона о разводах. Пункт «да» на референдуме значил, что голосующий поддерживает возвращение запрета на разводы.

Той же весной песня, исполненная на «Евровидении», поучаствовала в более серьезных политических событиях. В Португалии песню «E depois do adeus» Пауло де Карвальо использовали во время Революции гвоздик. Ее поставили на радио как сигнал к началу выступлению военных.

Сердючка и «Раша гудбай»

В 2007 году, казалось бы, на ровном месте в скандал угодила Верка Сердючка. «Наш» ответ Кончите Вурст спел текст со строчкой «Lasha Tumbai» (с монгольского — «сбивать масло»), которая очень похожа на «Russia goodbye!». В тот момент у власти на Украине был антироссийский президент Виктор Ющенко. В итоге у Андрея Данилко, как говорят, поредел список приглашений выступить в России. Зато он занял второе место на «Евровидении», обогнав группу «Серебро». Европейским и российским зрителям (они отправили Украине 8 баллов) переодетый в женское мужчина понравился.

Черногория против Евросоюза

Рамбо Амадеус из Черногории выступил в 2012 году с песней «Европейский невроз». Ее текст представляет плохо связанные логически между собой фразы о ситуации в Европейском союзе. На сцене во время выступления появилась фигура осла — символический Троянский конь. Это намек на экономический кризис в Греции, обсуждение помощи которой в то время было главной темой. Песню можно посчитать политической сатирой: «Колбасит евро — денежный брейкданс. / Европейский невроз, / Европейский невроз, — дайте мне шанс на рефинансирование».

Германия против режима Алиева

Во время объявления результатов голосования в 2012 году неожиданное политическое выступление прозвучало из Германии. Ведущая, которая приветствует зрителей и рассказывает, сколько баллов и кому были отданы, обратились к азербайджанцам с демократическим призывом. «Это хорошо иметь выбор. Доброго пути, Азербайджан. Европа смотрит на тебя», — явная критика авторитарного политического режима президента Алиева.

Ирландские террористы против ирландской британки

В 1971 году конкурс принимала Ирландия. Чтобы не вызывать лишних протестов вокруг ситуации в Северной Ирландии Великобритания отправила на «Евровидение» североирландку Клоду Роджерс. Но без угроз певице от Ирландской республиканской армии, считающейся в Великобритании террористической организацией, не обошлось.

Обстоятельства против Израиля

С приключениями проходили конкурсы в 1970-х для Израиля. В 1978 году иорданское телевидение в своей ретрансляции вместо выступления израильских исполнителей показало картинку с изображением букета цветов. Когда оказалось, что Израиль выигрывает в голосовании, и вовсе прервало трансляцию, на следующий день сообщив о победе Бельгии (на самом деле занявшей второе место).

Проведение конкурса в Израиле обернулось новыми проблемами для организаторов. Участникам пришлось находиться под усиленной охраной, Турция как мусульманская страна объявила бойкот, а местные ортодоксальные религиозные деятели возмутились проведением такого праздного мероприятия в субботу. В итоге израильские исполнители снова победили. Но на сей раз от права проводить конкурс в следующем году Израиль отказался. Более того, представители страны и вовсе не поехали в Гаагу на «Евровидение» 1980 года из-за совпадения даты его проведения с Днем памяти павших в войнах Израиля.

Израильтяне за мир с Сирией

В конце своего выступления в 2000 году члены израильской группы «Ping-Pong» подняли на сцене флажки. К удивлению многих, это были флаги не только Израиля, но и Сирии. Израильское телевизионное руководство тут же открестилось от акции, заявив, что это частная инициатива музыкантов. Те же заявили, что просто выступают за мирные отношения с Сирией и другими арабскими странами. Получилась политическая акция не против, а за.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА СОСЕДЕЙ

Любовь зрителей голосовать за соседние или дружественные страны — популярная и многолетняя тема для обсуждений. Этому даже посвящены научные статьи. Любому зрителю «Евровидения» очевидно, что белорусы любят голосовать за россиян, литовцы за латвийцев, а финны за шведов. Причем если мы возьмем в пример Россию, то увидим, что на изменение соседского голосования мало влияют и временные сложные политические отношения: Украина и Грузия все равно отдают свои голоса за российских исполнителей.

Таким странам, как Израиль это, конечно, обидно. Именно поэтому организаторы в 2009 году вернули национальные жюри, которые до 1997 года решали, кто победит. Теперь голоса зрителей и жюри суммируются и делятся на два.

Вот кто за кого голосовал с 2003 по 2011 года:

Греция против Турции

В 1975 году Греция не поехала на «Евровидение» в знак протеста против вторжения турецкой армии на Кипр. Но в следующем году она все же решила отправить свою певицу в голландскую Гаагу. Песня на греческом языке «Panagia Mou, Panagia Mou» стала антитурецким протестом. В тексте говорилось о лагерях беженцев, сменивших кемпинги для туристов и о домах, сожженных напалмом.

Сестры Толмачевы за наш Крым

Еще один небольшой скандал вокруг неправильно услышанных слов произошел в 2014 году. Россиянки сестры Толмачевы пели песню о любви, в которой некоторые увидели посыл с поддержкой присоединения Крыма. В строчке «Living on the edge, closer to the crime — cross the line a step at a time» слово «crime» можно прочитать как «Крым». Но это если не знать английскую орфоэпию.

На российском телевидении выступление Толмачевых преподнесли и с другой стороны. В студии телеканала «Россия 1» конкурс обсуждали известные политики и шоумены (и соединяющий эти две стези Жириновский). Среди выводов: российские сестры в белом, ангельском облачении — это наш ответ развращенной грязной Европе, для которой кумир — бородатая женщина Кончита Вурст.

Украинские татары против России

Украина из-за политического и экономического кризиса пропустила «Евровидение» 2015 года. В 2016-м украинские телезрители выбрали для отправки на конкурс крымско-татарскую певицу Джамалу. Предполагается, что в Швеции она исполнит песню «1944» о депортации народов с крымского полуострова в 1944 году. Сегодняшний контекст придает ей политический оттенок. Та депортация как бы сравнивается с притеснениями групп крымских татар Россией, о которых заявляют политики в Киеве.

Песню действительно могут не допустить из-за прямоты. Например, в 2015 году Армении пришлось изменять название песни «Не запретить», которая слишком прямо намекала на годовщину геноцида армян и борьбой за его признания. Но при этом строчки «Так что не отрицай, / Никогда не отрицай» остались. Подобное может произойти и с песней Джамалы.

Также на «Практике»:

Тест: Знаете ли вы песни Бориса Гребенщикова

Тест: Знаете ли вы песни Егора Летова?

Самые популярные песни 2015 года в рунете