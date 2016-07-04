Как проходил второй тур выборов 1996 года

3 июля 1996 года, ровно 20 лет назад, состоялись самые знаменитые выборы президента России – единственные в истории нашей страны, прошедшие в два тура. Они продемонстрировали силу политтехнологий, влиятельность денег и широту политического разделения россиян. "Практика" рассказывает о втором туре противостояния Ельцина и Зюганова через любопытные цитаты из прессы тех дней.
Первый тур выборов состоялся 16 июня 1996 года. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Борис Ельцин (35% голосов) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32%). Предвыборная кампания изобиловала антикоммунистической агитацией. Подборку рекламных видеороликов можно посмотреть на «Практике».
Второй тур был назначен на 3 июля. Он был объявлен для россиян выходным, а для избирателей — судьбоносным.
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MN-Бизнес, 09.07.1996
Время, данное кандидатам (в минутах) в первом и втором турах на TV:
ПЕРВЫЙ ТУР:
|Другие
|11%
|Жириновский
|5%
|Лебедь
|7%
|Явлинский
|6%
|Зюганов
|18%
|Ельцин
|53%
ВТОРОЙ ТУР:
|Ельцин
|Зюганов
|РТР — 1 неделя
|37%
|12%
|ОРТ — 1 неделя
|50%
|18%
|НТВ — 1 неделя
|48%
|26%
|РТР — 2 неделя
|28%
|29%
|ОРТ — 2 неделя
|29%
|31%
|НТВ — 2 неделя
|33%
|41%
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Борис Ельцин набрал 54% голосов избирателей против 40% Геннадия Зюганова. Инаугурация Ельцина состоялась 9 августа 1996 года в Кремлевском дворце съездов.
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- Автор статьи: Александр Успенский
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