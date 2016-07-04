Как проходил второй тур выборов 1996 года

3 июля 1996 года, ровно 20 лет назад, состоялись самые знаменитые выборы президента России – единственные в истории нашей страны, прошедшие в два тура. Они продемонстрировали силу политтехнологий, влиятельность денег и широту политического разделения россиян. "Практика" рассказывает о втором туре противостояния Ельцина и Зюганова через любопытные цитаты из прессы тех дней.

Первый тур выборов состоялся 16 июня 1996 года. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Борис Ельцин (35% голосов) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32%). Предвыборная кампания изобиловала антикоммунистической агитацией. Подборку рекламных видеороликов можно посмотреть на «Практике».

Второй тур был назначен на 3 июля. Он был объявлен для россиян выходным, а для избирателей — судьбоносным.