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04 июля, в 11:15
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Как проходил второй тур выборов 1996 года

3 июля 1996 года, ровно 20 лет назад, состоялись самые знаменитые выборы президента России – единственные в истории нашей страны, прошедшие в два тура. Они продемонстрировали силу политтехнологий, влиятельность денег и широту политического разделения россиян. "Практика" рассказывает о втором туре противостояния Ельцина и Зюганова через любопытные цитаты из прессы тех дней.

Первый тур выборов состоялся 16 июня 1996 года. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Борис Ельцин (35% голосов) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (32%). Предвыборная кампания изобиловала антикоммунистической агитацией. Подборку рекламных видеороликов можно посмотреть на «Практике».

Второй тур был назначен на 3 июля. Он был объявлен для россиян выходным, а для избирателей — судьбоносным.

«Что, где когда» (Павел Истрин)
Мегаполис-Экспресс, 03.07.1996

«3 июля в электричках следующих в Москву, не будет контролеров»
«Вечерняя Москва», 02.07.1996

«Телеобращение Бориса Ельцина» (Леонид Локотков)
Коммерсантъ, 02.07.1996

«В предпоследний перед вторым туром день Ельцин совещался только с Черномырдиным и Лебедем»
Независимая газета, 02.07.1996

«Члены избиркома нашли фальшивые бюллетени» (ИТАР-ТАСС)
Коммерсантъ, 02.07.1996

Нужно подумать о введении определенных цензов для участия в выборах — образовательного и имущественного

«Глоба кует звездочетов» (Игорь Дудинский)
Мегаполис-Экспресс, 03.07.1996

«Ситуация в Минобороны» (Илья Булавинов)
Коммерсантъ, 02.07.1996

Все дороги ведут к телевизору
Аргументы и факты, 01.07.1996

«Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев: подумай о детях»
Известия, 02.07.1996

«Корреспондент МК проголосовал на избирательном участке президента» (Наталья Тимакова)
МК, 04.07.1996

«С ведром на участок» (Анастасия Касьяникова)
МК, 04.07.1996

«В день голосования отпущены два заложника, но еще семеро похищены» (Илья Максаков)
Независимая газета, 04.07.1996

Популярность Ельцина возросла (Петр Плиев)
Независимая газета, 05.07.1996

Медовый месяц журналистов и президента закончился

«Выборы-96-регионы»
Коммерсантъ, 05.07.1996

«Болезнь прошла, покраснение спало» (Е. Антонов, Е. Короткова, А. Белоновский)
МК, 05.07.1996

«Волна демократии накрыла Анталью»
(Андрей Смирнов, Екатерина Деготь)
Коммерсантъ, 05.07.1996

«Конец медового» (Е. Деева, А. Белоновский)
МК, 05.07.1996

«А поутру они проснутся?» (Галина Черменская)
Общая газета, 04.07.1996

За Ельцина десятки самых криминальных городов

«Заветам Ильича — верны» (Александр Поворин)
Куранты, 05.07.1996

«За Ельцина проголосовало сорок миллионов россиян» (Мария Федорина)
МК, 05.07.1996

Лужков о голосовании в Москве (Мария Андрусенко)
Независимая газета, 05.07.1996

«Самое черное мракобесие»
Правда, 06.07.1996

Борису Ельцину пришлись кстати крылья Лебедя, считают вашингтонские аналитики (Владимир Надеин)
Известия, 05.07.1996

«Без политических аналитиков и консультантов выборы в России теперь не выиграть» (Леонид Ильин)
Независимая газета, 04.07.1996

MN-Бизнес, 09.07.1996

Время, данное кандидатам (в минутах) в первом и втором турах на TV:

ПЕРВЫЙ ТУР:

Другие 11%
Жириновский 5%
Лебедь 7%
Явлинский 6%
Зюганов 18%
Ельцин 53%

ВТОРОЙ ТУР:

Ельцин Зюганов
РТР — 1 неделя 37% 12%
ОРТ — 1 неделя 50% 18%
НТВ — 1 неделя 48% 26%
РТР — 2 неделя 28% 29%
ОРТ — 2 неделя 29% 31%
НТВ — 2 неделя 33% 41%

Не сдержав досады, хозяин схватил кувалду и врезал ею гостю по лицу

«Свита сыграла короля. Который не оказался голым» (Наталья Архангельская)
Коммерсантъ, 05.07.1996

«Благодаря Зюганову, Россия не пошла по пути Восточной Европы» (Максим Юсин)
Известия, 05.07.1996

«Старичок не успел расчленить товарища»
Мегаполис-Экспресс, 10.07.1996

Борис Ельцин набрал 54% голосов избирателей против 40% Геннадия Зюганова. Инаугурация Ельцина состоялась 9 августа 1996 года в Кремлевском дворце съездов.

Другие обзоры исторических событий через отрывки прессы:

Уход Ельцина с поста президента 1999 году

Захват Норд-Оста в 2002 году

Нападение на Буденновск в 1995 году

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