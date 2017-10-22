Раствориться в искусстве

Фотограф Стефан Драшан снимает посетителей музеев так, что они становятся частью картин. На первый взгляд фотографии выглядят постановочными, однако это не так. Фотограф посещал музеи в Париже, Вене и Берлине и искал неожиданные сочетания между посетителями музеев и картинами, на которые они смотрят. Результатом его работы стала серия «Люди и картины», в которой он показывает неожиданную гармонию между предметом искусства и зрителем: обычно это цветовое сочетание картины с одеждой, но это также и совпадение силуэтов, и и причесок и даже бород.
сегодня, в 14:50
2017-10-22
Культура
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Фотограф Стефан Драшан снимает посетителей музеев так, что они становятся частью картин
Фотограф Стефан Драшан снимает посетителей музеев так, что они становятся частью картин. На первый взгляд фотографии выглядят постановочными, однако это не так. Фотограф посещал музеи в Париже, Вене и Берлине и искал неожиданные сочетания между посетителями музеев и картинами, на которые они смотрят. Результатом его работы стала серия «Люди и картины», в которой он показывает неожиданную гармонию между предметом искусства и зрителем: обычно это цветовое сочетание картины с одеждой, но это также и совпадение силуэтов, и и причесок и даже бород.
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