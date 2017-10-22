Раствориться в искусстве

Фотограф Стефан Драшан снимает посетителей музеев так, что они становятся частью картин. На первый взгляд фотографии выглядят постановочными, однако это не так. Фотограф посещал музеи в Париже, Вене и Берлине и искал неожиданные сочетания между посетителями музеев и картинами, на которые они смотрят. Результатом его работы стала серия «Люди и картины», в которой он показывает неожиданную гармонию между предметом искусства и зрителем: обычно это цветовое сочетание картины с одеждой, но это также и совпадение силуэтов, и и причесок и даже бород.

