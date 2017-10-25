Юные таланты среди нас

22 октября в Москве прошёл модный показ «Поколение М», организованный компанией МТС совместно с Национальной палатой моды. Мероприятие состоялось в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Свои коллекции на показе в Манеже представили молодые российские дизайнеры, которых выбрали среди четырёх тысяч конкурсантов. Юные таланты смогли доказать, что им под силу завоевать мир высокой моды.

В этом году лучших из лучших определили трое известных российских модельеров: Вячеслав Зайцев, Даша Гаузер и Игорь Гуляев. Именно они стали звёздными наставниками для ребят, чьи работы победили в онлайн-кастинге. В тандеме с опытными коллегами начинающие дизайнеры создали собственные наряды. В каждой из трёх коллекций было представлено по десять образов, объединённых общей идеей.

Чем удивили победители?

Семнадцатилетний краснодарец Вадим Фомин работал вместе с наставником Вячеславом Зайцевым. Юноша представил коллекцию «Черно-белая весна» — тема оживания природы вдохновила дизайнера на создание романтичных платьев в сдержанных тонах. Мэтр отечественной моды остался доволен своим подопечным: «Я вижу у Вадима большой творческий потенциал, который мы вместе постарались раскрыть, работая над коллекцией. Подобные проекты очень важны для всей модной индустрии, ведь они позволяют формировать новое креативное поколение. И это замечательно, что такие крупные технологические компании, как МТС, с помощью современных инструментов помогают находить таланты в регионах. Мы, в свою очередь, можем поделиться с детьми ценным опытом, дать им практические навыки и вдохновить на дальнейшую работу над собой».

Игорь Гуляев стал наставником для восемнадцатилетней Анастасии Ситдиковой из Самары. Элегантные наряды, выполненные в серебристых, белых и изумрудных тонах, представлены в футуристической коллекции «Отражения». Особого внимания заслуживают интересные сочетания тканей: переливающегося атласа и невесомой органзы, струящегося шёлка и мягкого бархата.

Игорь Гуляев уверен в том, что проект «Поколение М» действительно может дать очень многое молодым модельерам: «Участие в «Поколении М» позволило мне пообщаться с тысячами юных дизайнеров из разных уголков России, оценить их работы и сориентировать в творческом поиске. Я сам родился в провинции и понимаю, насколько важной может быть встреча с наставником в юном возрасте. Мы с Настей Ситдиковой проделали большую работу, чтобы ее первая коллекция получилась цельной, эффектной и качественно исполненной. Я уже вижу большой прогресс в ее профессиональном развитии, а впереди ее, как и всех победителей проекта, еще ждет длинный творческий путь к успеху».

Самая юная победительница, пятнадцатилетняя Екатерина Булуева из Улан-Удэ, работала в паре с Дашей Гаузер. Её дебютная коллекция называется «Линии жизни». Выполненные в чёрных и белых цветах наряды завораживают ценителей лаконичности и любителей чётких геометрических форм.

«Я получила настоящее удовольствие от работы с Катей Булуевой. Несмотря на ее юный возраст, работы получились очень профессиональными и зрелыми, с грамотными графичными линиями и своим уникальным лицом. Ее эскизы сразу зацепили меня, еще в самом начале конкурса, и я была рада помочь Кате в создании первой коллекции. Уверена, что она сможет грамотно использовать шанс, который предоставило ей «Поколение М», и занять свое место в fashion-индустрии», — отметила Даша Гаузер.

Поколение больших возможностей

Крупнейший в России творческий благотворительный проект «Поколение М» помогает талантливым детям и подросткам заявить о себе и раскрыть свои творческие способности. Юные дарования получают шанс поучаствовать в мастер-классах, интерактивных упражнениях и конкурсах от российских звёзд: певицы Полины Гагариной, режиссёра и сценариста Бориса Грачевского, телеведущей и журналистки Арины Шараповой. Показать свои таланты можно не только в сфере модной индустрии. Конкурсы проводятся по нескольким направлениям – дети могут проявить себя в том, что им по-настоящему интересно.

Для участия в проекте свою работу необходимо загрузить на специальный сайт pokolenie.mts.ru. Все желающие могут проголосовать за понравившегося участника и таким образом приблизить конкурсанта к исполнению его мечты. Все действия на сайте, а также в сообществах проекта в социальных сетях (в группе «ВКонтакте» и на странице в Instagram) помогают собрать деньги на помощь тяжелобольным детям. Любая активность пользователя учитывается в специальном «Счётчике Добра» с помощью баллов, которые МТС переводит в реальные деньги для больных детей. В рамках проекта «Поколение М» собрано уже пятнадцать миллионов рублей: их направили на операции сорока двум детям. Так творчество помогает спасать жизни, и каждый участник проекта становится частью большого благотворительного движения.