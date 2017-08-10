Жемчужины европейского масштаба

Уникальный город

Новгород — уникальный российский город, его культурный и туристический потенциал огромен. Поэтому местным властям необходимо развивать здесь инфраструктуру и привлекать туристов и инвесторов. Об этом шла речь на совещании министра культуры Владимира Мединского в Новгородской области. Обсуждались проекты, которые развивает администрация региона.

Министр подчеркнул культурно-исторический потенциал Великого Новгорода.

«Ставка на развитие культуры и сопутствующей ей инфраструктуры, туристической привлекательности верна, поскольку в конечном счете все это означает инвестиции. Новгород весь перекрыт зонами охраны ЮНЕСКО. Это очень серьезный вопрос, который надо решать, давая развиваться городу и сохраняя его прошлое. И здесь Министерство культуры Российской Федерации и руководитель региона наверняка найдут компромисс», — сказал глава федерального ведомства.

Привлечь инвесторов

Министр культуры отметил перспективы, связанные с развитием усадеб, находящихся на территории Новгородской области. Он назвал их жемчужинами европейского масштаба.

«Каждая из усадеб является жемчужиной европейского масштаба. Но мы понимаем, что реконструкция усадеб — это не бизнес, это затраты. Нужно привлекать инвесторов, создавать для них условия, делать преференции», — сказал Владимир Мединский.

По его словам, современный подход Новгородской области может не только поднять инфраструктуру города, но и привлечь дополнительные инвестиции в районы.

«Каждая усадьба — это 30 рабочих мест минимум, и плюс — это сразу поток туристов», — резюмировал министр культуры.

Высокую оценку министерства культуры получил опыт по взаимодействию с инвесторами по восстановлению усадеб, сложившийся в Новгородской области. В регионе их более 140, и область активно привлекает бизнес к восстановлению особняков, передает «Российская газета».

«Онег» соберет музыкантов и туристов

Сейчас в Новгородской области работают над проектом музейного комплекса «Онег». Власти хотят восстановить усадьбу семьи знаменитого композитора Сергея Рахманинова. Она станет площадкой для проведения культурных мероприятий. Сейчас решается вопрос транспортной доступности этого культурного объекта.

«Не менее важный вопрос — чем наполнять проекты усадьб. Вы знаете, что у нас есть детский конкурс — молодые талантливые исполнители приезжают раз в два года в Новгород и исполняют произведения Сергея Рахманинова. Создавая усадьбу, развивая инфраструктуру, важно наполнить ее жизнью. Важно, чтобы творчество нашего великого соотечественника, земляка, было востребовано, проводились различные мероприятия», — сказал врио новгородского губернатора Андрей Никитин.

Проект музейного комплекса «Онег» подразумевает развитие инфраструктуры и туристической привлекательности. Многофункциональная зона включает объекты, которые построят рядом с усадьбой, коммуникации, транспортные подъезды. Здесь будут проходить фестивали и форумы.

Недавно федеральный статус присвоен международному конкурсу пианистов имени Рахманинова и трем региональным новгородским фестивалям: историческому фестивалю в Старой Руссе, Ганзейским дням в Новгороде и фестивалю реконструкции «Забытый подвиг. 2-я ударная армия».

Роль усадебного наследия

Старинные дворянские усадьбы после революции 1917 года были национализированы. Затем они использовались как дома отдыха, пансионаты, библиотеки, либо разрушались. В наше время спасти уцелевшие объекты – первейшая задача власти, экспертов и общества.

Музеи-усадьбы играют важную роль для России. Это центры, которые хранят национальное, культурное и природное наследие. Усадьбы всегда привлекают множество туристов, поэтому они являются серьезным экономическим ресурсом для развития регионов.

К примеру, музей-заповедник обеспечивает занятость населения, причем это не только сотрудники усадьбы, но и работники, и занятые в сопутствующих смежных производствах и сфере услуг.

Кроме того, усадьбы становятся центрами образовательной деятельности, культурного развития и духовной жизни. Здесь проходят праздники, различные мероприятия культурно-массового характера, создаются курсы, на которых можно научиться местным промыслам и ремеслам.

Не стоит забывать и о науке. Ученые ценят усадьбы за то, что с их помощью легче понять и изучить деятельность владельца, исторический период, в который он жил. В усадьбах российских писателей и поэтов, например, проходят лекции, чтения, конференции, встречи любителей творчества.