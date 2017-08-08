Бизнес верит в Россию

Топ-менеджеры ждут подъема экономики

Российские коммерсанты не сомневаются в том, что экономика России выходит на качественно новый позитивный уровень. В этом уверены 71 % топ-менеджеров компаний, что является самым высоким показателем за последние два года. Такие данные приводит газета «Известия» со ссылкой на результаты барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young (EY).

В опросе участвовали топ-менеджеры российского крупного и среднего бизнеса. Эксперты говорят, что позитивный настрой российских предпринимателей связан с улучшением макроэкономической ситуации в стране и качественным развитием бизнеса, внедрением технологических инноваций.

EY регулярно опрашивает топ-менеджеров крупнейших мировых компаний об их ожиданиях. Участниками последнего опроса стали более 2,3 тысячи человек из 45 стран. Половина из них является руководителями высшего звена.

Отмечая признаки глобального экономического роста, респонденты ожидают подъема в российской экономике.

«Результаты опроса показывают резкое увеличение количества руководителей, считающих, что ситуация улучшается как в мире, так и в России», — подчеркивают эксперты.

В апреле 2017 года 71 % менеджеров оценили состояние российской экономики как улучшающееся — и это рекордное значение за два года. В апреле прошлого года таких «оптимистов» было всего 3 %.

При этом менеджеры позитивнее оценивают перспективы именно российской экономики, нежели мировой в целом.

Инвесторы возвращаются

Подобные настроения топ-менеджеров положительно сказываются и на инвесторах, которые позитивно оценивают ситуацию на всех рынках.

Эксперты говорят, что ожидания лучшего связаны с несколькими экономическими факторами. Это и стабилизация финансовой системы страны, и рост импортозамещения, и возвращение иностранных инвесторов. Кроме того, укрепился рубль, снизилась инфляция, рынок труда оживился.

Все это придает бизнесу чувство уверенности в завтрашнем дне. Большинство респондентов полагают, что в ближайшие годы нас ждет политическая и экономическая стабильность.

Российский опрос подтверждают выводы

Интересно, что схожие результаты продемонстрировал еще один опрос. Организация «Опора России» провела собственный мониторинг настроений малого и среднего бизнеса.

В организации подтверждают позитивные данные иностранных коллег: показатели настроений бизнеса достигли максимумов. Рост происходит за счет производственников и микробизнеса в сфере услуг.

Всего в России 30 регионов, где предприниматели настроены особенно оптимистично. Среди них Москва, Тюмень, Тула, Татарстан и другие.

Новые возможности для бизнеса

При этом даже спад и сложности в отдельных отраслях, связанные с падением потребительского спроса, сказываются позитивно – предприниматели вынуждены модернизировать бизнес и применять передовые технологии. Поэтому для малого и среднего бизнеса открываются новые возможности.

Восстановление российской экономики в первом квартале 2017 года продолжилось. По данным Росстата, годовой прирост ВВП ускорился до 0,5 % после 0,3 % кварталом ранее. При этом промышленное производство в апреле достигло 2,9 % — это максимальный уровень с начала 2015 года.

Напомним, что ранее президент поставил перед правительством задачу ускорения годовых темпов роста экономики до уровней выше среднемировых — выше 3 %.