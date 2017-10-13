Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей

Английский писатель Уильям Хэзлитт как-то сказал: «Мы любим друзей за их недостатки». Никто не идеален, в каждом человеке намешано хорошее и плохое, и великое искусство дружбы, да и любых счастливых взаимоотношений, заключается как раз в умении принимать и ценить человека таким, какой он есть. И чтобы вам было сделать это чуточку проще — неважно, о какой сфере жизни идёт речь, — мы сделали подборку полезных книг, помогающих наладить контакты с людьми.

Марк Роудз «Как разговаривать с кем угодно»

«Как разговаривать с кем угодно» — бестеселлер издательства «Манн, Иванов и Фербер». И не мудрено! Ведь автор Марк Роудз не только помогает в своей книге преодолеть страх перед общением с людьми, но и рассказывает в принципе о ценности общения, ведь новые знакомства — это всегда новые возможности.

И вестись на поводу у своего страха значит лишить себя новых друзей, встречи со своей любовью и в принципе любого движения вперёд.

Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»

Конечно, в нашей подборке мы не можем не упомянуть легендарного Дейла Карнеги и его книгу о том, как завоёвывать друзей. Работы автора уже давно стали классикой и помогли миллионам людей по всему миру.

Что же необычного в книгах американского психолога и писателя? В них он раскрывает вопрос дружбы не с точки зрения обращающегося, а того, к кому обращаются. Эта книга помогает взглянуть на коммуникации с другими людьми под новым ракурсом и пересмотреть своё отношение к окружающим.

Марк Гоулстон «Я слышу вас насквозь»

Марк Гоулстон — необычный человек. По профессии он психиатр, специализирующийся в области бизнеса. В начале своей практики ему даже приходилось работать с личностями, склонными к насилию. Накопленный опыт помог Марку составить систему подготовки к переговорам сотрудников ФБР и полиции.

В своей книге «Я слышу вас насквозь» он учит людей переговорам. Не с преступниками, нет. А с теми людьми, от решения которых зависит наше будущее. Благодаря книге Гоулстона можно не просто научиться склонять людей к своей точке зрения, но и научиться слышать своего собеседника, понимать, чего на самом деле он от вас хочет.

Керри Паттерсон, Эл Свитцлеp, Джозеф Гренни и Рон Макмиллан «Трудные диалоги»

Книга была создана настоящими профессионалами своего дела — преподавателями, консультантами, ораторами, авторами бестселлеров.

У каждого есть в этой жизни люди, общение с которыми доставляет особый дискомфорт. Как правило — это те, от кого мы зависим. А иной раз это может быть даже близкий человек, с которым предстоит обсудить сложную и непростую тему.



Книга «Трудные диалоги» поможет подготовиться к сложным переговорам, превратить негативные эмоции в конструктивный разговор, быть убедительным, но не грубым, и главное — получать исключительно положительные результаты от любой беседы.

Донни Эбенштейн «Сила эмпатии»

Донни Эбенштейн, основатель Ebenstein Consulting — компании, консультирующей по вопросам коммуникаций, переговоров и решения конфликтных ситуаций, — учит в своей книге главному: понимать, какие мотивы движут другими людьми и как на это можно влиять. Разумеется, во благо.

Особенно эта книга будет полезна предпринимателям и менеджерам. А также всем, кто хочет наладить коммуникации в личной жизни и бизнесе.