Как перестать бояться и начать творить

Формально творчество – это процесс создания новых материальных и духовных ценностей, однако на самом деле границы понятия размыты. Каждый из нас вкладывает в определение творчества что-то своё: кто-то понимает под ним создание мировых шедевров живописи и музыки, а для кого-то творческим актом становятся рисунки на полях ежедневника. Место творчеству есть в жизни любого человека: для того чтобы творить, необязательно быть профессиональным художником, режиссёром или композитором. Однако несмотря на доступность разных творческих хобби, многие из нас не уделяют им внимания.

Почему мы не хотим заниматься творчеством?

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни», – этому совету следуют далеко не все. Чаще всего мы выбираем работу со стабильной зарплатой, и посвящаем ей всю жизнь. Пусть она не всегда совпадает с нашими интересами, зато мы уверены в завтрашнем дне. Отсутствие хобби при этом мы объясняем нехваткой времени – весь день мы заняты более важными, на наш взгляд, делами. А после работы хочется просто прийти и лечь на диван перед телевизором с телефоном в руках. Лень становится одним из главных факторов, препятствующих поиску творческого предназначения.

Вторая причина, мешающая нам реализовывать творческий потенциал, – это страх и неуверенность в себе. Мы боимся многого: вдруг нам не хватит таланта, новое занятие не принесёт удовольствия, или над нашим увлечением будут посмеиваться знакомые? Есть и более серьёзные причины страха перед творчеством. Некоторые из нас боятся заниматься тем, чего не смогли реализовать в прошлом.

Если когда-то человек мечтал стать скульптором, но по совету родителей выбрал путь финансиста, ему может быть психологически сложно вернуться к тому, что он долгое время прятал глубоко в себе. И всё же попробовать вновь заняться любимым делом стоит. Вы стали взрослым человеком, который волен распоряжаться своим свободным временем как захочет: если вы вновь займётесь любимым делом, вы ничего не потеряете. Найдите плюсы в этой ситуации. Ваше увлечение становится хобби, а не источником заработка, а это значит, что вы не будете ограничены никакими рамками и сможете по-настоящему расслабиться и получить удовольствие от процесса.

Как и где искать источник для творческого вдохновения?

Бывают ситуации, когда человек уверен в том, что он уже нашёл себя в своей нетворческой работе. Ему кажется, что заниматься чем-то ещё будет просто неинтересно. На самом деле элементы творчества могут украсить жизнь даже самого отчаянного трудоголика: иногда нужно просто немного внимательнее понаблюдать за своими привычками. Возможно, из вашего окна открывается красивый вид, и вы каждый вечер восхищаетесь закатами – чем не повод начать фотографировать их и составлять собственный альбом, посвящённый заходящему солнцу.

Как бы банально это ни звучало, творчество должно приносить вам удовольствие. Поэтому найдите занятие, которым вам будет приятно заниматься – тогда вы будете воспринимать его как отдых. Источник вдохновения для раскрытия творческого потенциала нужно искать внутри себя, анализируя собственные интересы, потребности, сильные и слабые стороны.

Обязательно найдётся что-то, приносящее вам радость. Главное помнить о том, что хобби необязательно должно относиться к «традиционной» творческой деятельности, и этого не нужно стесняться: себя можно раскрыть с самой неожиданной стороны. Например, великий русский учёный Дмитрий Менделеев в свободное от работы время мастерил чемоданы.

Заведите привычку записывать возникающие у вас идеи: их регулярная генерация способствует развитию творческих способностей. Поставьте себе цель каждый день заносить в специальный блокнот несколько интересных мыслей, и рано или поздно вы найдёте среди них идею, которую сможете использовать в вашей творческой деятельности.

Сегодня море возможностей для творчества предоставляет интернет. Многие из нас после работы проводят время в социальных сетях, читая чужие посты и рассматривая фотографии. Часть этого времени в сети можно посвятить созданию собственного мини-проекта в интернете на любой подходящей вам площадке. Это может быть блог о чём угодно: главное, чтобы вам была интересна тема. Если вы привыкли коротать вечера за просмотром спортивных трансляций, можете писать небольшие обзоры матчей, составлять подборки лучших моментов или делать скриншоты самых забавных выражений лица у спортсменов. Если вам нравится смотреть кино, начните записывать ваши впечатления о просмотре каждого нового фильма. Возможно, каждое воскресенье вы с удовольствием экспериментируете с приготовлением завтраков: попробуйте написать собственную кулинарную книгу. Такие блоги, отражающие ваши увлечения, уже можно будет считать площадкой для реализации творческого потенциала.

Как преодолеть страх перед творчеством?

Чтобы реализовать себя в творчестве, необходимо справиться со страхами, мешающими развитию творческих способностей. Все они становятся источником стресса, который в конечном счёте и не позволяет нам расслабиться и получить удовольствие от процесса. Позиционируйте творчество как развлечение, во время которого вы к тому же учитесь чему-то новому.

В первую очередь нужно осознать, что не стоит сразу задавать себе слишком высокую планку. Вы принимаетесь за новое дело, поэтому начинайте с малого и усложняйте стоящие перед вами задачи постепенно. Излишний перфекционизм не позволит вам даже ступить на новый творческий путь. Достичь совершенства в деле, которым человек занимается впервые или после долгого перерыва, можно только по прошествии времени.

Откажитесь от сравнений ваших работ с творениями признанных профессионалов. Пусть первые фотографии или стихотворения пока не соответствуют придуманным вами же стандартам: чем больше вы будете практиковаться, тем быстрее вы к ним приблизитесь. Необходимо понимать, что вы занимаетесь творчеством прежде всего для себя, поэтому можно не напрягаться – вы не обязаны никому ничего доказывать.

Не стесняйтесь подражать. Вашему проекту необязательно быть уникальным, чтобы стать интересным и оригинальным (и уж тем более – позволить вам насладиться его созданием). Изучайте творчество людей, близких вам по духу, заимствуйте у них понравившиеся вам идеи. В любом случае вы переосмыслите их по-своему, и ваши творения будут единственными в своём роде.

На первом этапе критика часто пагубно влияет на творцов. Если вы боитесь реакции окружающих вас людей на ваше начинание, первое время можете никому о нём не рассказывать. Рисуйте, пишите, фотографируйте для себя, пусть творческое хобби станет для вас эмоциональной разрядкой. Получайте удовольствие прежде всего от процесса, ведь вы занимаетесь интересным вам делом. Возможно, через какое-то время вам всё-таки захочется поделиться с кем-то результатами своего труда. Начните с самых близких людей: их одобрение вдохновит на дальнейшую работу.

Будьте готовы к тому, что полностью избавиться от страха перед творчеством невозможно: на каждом этапе этого пути мы снова и снова будем сталкиваться с неуверенностью в себе, и это нормально. Страхом нужно управлять: важно внушить себе, что результат не так важен, как сам процесс, а кажущиеся неудачи в творчестве – это не ошибки, а новый опыт. Не стоит после них останавливаться в своём развитии, иначе потом придётся сожалеть об упущенных возможностях. Помните о том, что ваша основная цель в творчестве – поднять себе настроение. Делайте то, что вам нравится, без оглядки на окружающих, и тогда творческие хобби принесут вам радость и подарят возможность раскрыть себя.