Невыносимая дружба

Мы выбираем друг друга неслучайно: общаясь с близкими нам по духу людьми, мы отчасти являемся их отражением. И если вы можете похвастаться тем, что имеете настоящего друга, значит вы являетесь таковым же. Ну а если нет в вашей жизни людей, которым вы могли бы излить душу, или они были, но исчезли, значит стоит задуматься, способны ли вы сами быть хорошим другом?

Бывает и такое, что с возрастом человеку сложно найти новых «настоящих» друзей, потому что, обладая сложившейся системой ценностей, взрослый человек становится очень избирательным. Но приятели и товарищи необходимы всем, даже тем, кто отвергает это в силу того, что время и опыт научили их быть настороженными. Поэтому читаем эту статью и разбираемся в том, что на самом деле нас отпугивает в дружбе, а что привлекает, и какие типы друзей являются «анти-друзьями», мешающими нам жить полноценной и счастливой жизнью. Вдруг вы узнаете и себя в описании?

Нытики

У всех бывают сложности в жизни, но у нытика вся жизнь – одна проблема. Когда бы вы с ним ни встретились, у него всё плохо и все перед ним виноваты: работает он больше всех, а получает не так много, и этот знакомый у него подлец, а другой – так ещё хлеще. Разговоры в подобном ключе бьют из года в год неиссякаемым фонтаном негодования и жалоб. И вот вы уже понимаете, что перед вами налицо определенный тип личности, который не способен сам быть счастливым и вас тянет в пучину своих неудач.

Внутри таких людей как будто спрятан чип запрета на радость, который гарантирует им некую эмоциональную стабильность, не позволяющую разочароваться в жизни, так как и так всё плохо. Подробно об этой проблеме, которая называется ангедонией, мы писали в статье «Понять себя – значит изменить себя». Подумайте, нужен ли вам человек, забирающий у вас положительную энергию и дающий взамен только негатив? Может быть, рядом с ним вы начинаете думать так же? Если вы являетесь ангедонистом, не поленитесь прочитать нашу прошлую статью и попытаться разобраться в себе. Когда будете общаться с близкими вам людьми, попробуйте начать дозировать свое «несчастье». Ведь у каждого из нас есть свои проблемы и чаяния. Так что быть человеком-праздником, рядом с которым всё расцветает, это личный выбор каждого.

Обесцениватели

Нам не нравится, когда нас обесценивают. Если вы столкнулись с такими людьми, скорее избавляйтесь от общения с ними. Обесцениватели не способны воспринимать вашего роста, они способны только самоутверждаться на вас. Если вы вдруг поделитесь с таким человеком своей заветной мечтой, в ответ вы получите совет из разряда: «Ну надо же реально оценивать свои силы, ты чего? Кто на тебя обратит внимание? Таких, как ты, миллионы!» Разочарованные подобной дружеской поддержкой, вы теряете веру в себя: «А ведь и правда, надо реально оценивать свои силы», – думаете вы, и ваша мечта остаётся в мечтах, ведь вы поверили своему «другу» в то, что недостойны лучшей жизни.

Правдолюбы

Многие из нас далеки от «совершенства» глянцевых журналов и иных стереотипов, навязанных обществом. И это нормально. Друзья же, которые постоянно говорят нам, что мы некрасивы, недостаточно умны или неудачливы, – это анти-друзья. Человек имеет полное право и на недостатки, и на то, чтобы не соответствовать чьим-то ожиданиям. Да и при том, кто сказал, что он некрасив, может, это всего лишь ваша «правда», которая искажена вашими же представлениями? Друзья должны давать поддержку, а не упрёки.



Завистники

В эту категорию мы отнесём людей, которые не в состоянии за нас порадоваться. Завистники не готовы воспринимать наши успехи: они им неприятны. И мы чувствуем это, когда наш друг не может слушать о том, что нас повысили в должности или нам подарили что-то ценное. Он пытается как-то побыстрее «свернуть» разговор. В принципе, все мы люди и все мы хоть раз испытывали это чувство, особенно тогда, когда сами ещё не нашли себя в жизни. Выход из ситуации – работать над собой и перестать сравнивать себя с другими людьми. Когда мы искренне радуемся успехам друга, для него это является важной поддержкой. Иное дело, когда ваш друг хвастун…

Хвастуны

Хвастуны не видят дальше своего носа. Друзья им нужны как свободные уши, в которые они могли бы «сливать» своё хвастовство. Такие люди всех раздражают, потому что никому не нужна дружба, основанная на рисовке и браваде. Если вы слишком много хвастаетесь, задумайтесь – почему? Если вы попали в плен хвастуна, подумайте – может, вам пора сменить круг общения, чтобы ваше эмоциональное спокойствие пришло в норму?



Гвоздь программы

Часто в компании нам приходится наблюдать, как кто-то без умолку растекается в своих историях, не позволяя никому вставить и слова. Такие люди всегда перетягивают одеяло на собственную персону, они любуются собой в то время, как все остальные вынуждены их слушать. Такому человеку всё равно, кто именно рядом с ним в данный момент, ему главное – говорить, быть в центре внимания. Если вдруг слово будет передано вам, он будет без особого интереса создавать вид активного слушания, иногда вставляя пустые слова наподобие «вау», или «да что ты», и т. д. Конечно, у вас возникнет ощущение, что вас используют. По сути, вы не интересны гвоздю программы. Ему интересен только он сам.

Дружба немыслима без равновесия, и каждый должный иметь возможность проявлять себя и быть услышанным. Помните об этом, если вы вдруг заметили за собой черты этого типа.

Безвольные тени

Другая крайность – люди, которые не проявляют своей активности, занимая теневую позицию. В общении с ними мы как будто вынуждены постоянно бодрить и веселить их, придумывать общие занятия и темы для разговоров. Такие «тени» могут прийти в гости и погрузиться в свой телефон, не обращая на вас внимания. Конечно, в таких случаях можно напомнить гостю о правилах хорошего тона. И если подобная ситуация будет повторяться, то лучше обрывать общение с такими людьми. В дружбе важно проявлять активность. Однако может быть и такое, что ваш приятель замкнулся в себе из-за каких-либо проблем и переживаний – попробуйте аккуратно выяснить, всё ли у него в порядке и не нужна ли ваша помощь.



Наглецы

В эту категорию входят люди, не чувствующие границ, которые могут позволить себе лишнее, сунуть нос в вашу личную жизнь. Как правило, они склонны давать советы из серии «ты должна с ним развестись, иначе я тебя уважать не буду» или «ты должен ему сказать то-то и то-то». Такие друзья любят расставлять в вашей жизни всё на свои места, как в собственном доме. Остерегайтесь их советов. Если вы вдруг увидели себя в этом типе друзей, попробуйте сменить стиль общения. Лучше активно слушать своего собеседника и задавать иногда вопросы, помогающие ему самому разобраться в ситуации, чем ломать ему жизнь своим «самоволием». Ведь главное в общении для вашего друга, если с ним случилась какая-либо неприятность, – быть услышанным и понятым.



Критики

Сюда мы отнесем людей, которые постоянно нам делают замечания: то мы произнесли «одновремЕнно» вместо «одноврЕменно», то мы говорим слишком громко или слишком тихо.

Дружба с такими людьми угнетает и изматывает, потому что рядом с ними мы чувствуем себя глупо и неуместно. Это так называемые «всезнайки» и те, кто пытается устыдить нас за какую-нибудь непрочитанную книгу или непросмотренный фильм. Никому не нравится пустая критика. К тому же всего знать невозможно. Если вам очень важно дать какой-либо совет или высказать своё мнение, сначала спросите друга, готов ли он его выслушать. Подобная критика сохранит дружбу и окажется более продуктивной.



Льстецы

Все помнят басню про ворону и сыр. Где лесть, там не может быть дружбы, так как дружба подразумевает под собой искренность чувств и намерений. Льстец же готов без конца одаривать вас всевозможными комплиментами, дабы заполучить от вас что-то более ценное, чем просто слова. Если вы не хотите быть обманутыми, то как можно скорее выявляйте льстецов и освобождайте пространство в своей жизни для людей открытых и добрых.