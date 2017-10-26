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Образ жизни

Невыносимая дружба

10 типов «анти-друзей», которые мешают нам жить счастливо

Мы выбираем друг друга неслучайно: общаясь с близкими нам по духу людьми, мы отчасти являемся их отражением. И если вы можете похвастаться тем, что имеете настоящего друга, значит вы являетесь таковым же. Ну а если нет в вашей жизни людей, которым вы могли бы излить душу, или они были, но исчезли, значит стоит задуматься, способны ли вы сами быть хорошим другом?

Бывает и такое, что с возрастом человеку сложно найти новых «настоящих» друзей, потому что, обладая сложившейся системой ценностей, взрослый человек становится очень избирательным. Но приятели и товарищи необходимы всем, даже тем, кто отвергает это в силу того, что время и опыт научили их быть настороженными. Поэтому читаем эту статью и разбираемся в том, что на самом деле нас отпугивает в дружбе, а что привлекает, и какие типы друзей являются «анти-друзьями», мешающими нам жить полноценной и счастливой жизнью. Вдруг вы узнаете и себя в описании?

 

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Нытики

У всех бывают сложности в жизни, но у нытика вся жизнь – одна проблема. Когда бы вы с ним ни встретились, у него всё плохо и все перед ним виноваты: работает он больше всех, а получает не так много, и этот знакомый у него подлец, а другой – так ещё хлеще. Разговоры в подобном ключе бьют из года в год неиссякаемым фонтаном негодования и жалоб. И вот вы уже понимаете, что перед вами налицо определенный тип личности, который не способен сам быть счастливым и вас тянет в пучину своих неудач.

Внутри таких людей как будто спрятан чип запрета на радость, который гарантирует им некую эмоциональную стабильность, не позволяющую разочароваться в жизни, так как и так всё плохо. Подробно об этой проблеме, которая называется ангедонией, мы писали в статье «Понять себя – значит изменить себя». Подумайте, нужен ли вам человек, забирающий у вас положительную энергию и дающий взамен только негатив? Может быть, рядом с ним вы начинаете думать так же? Если вы являетесь ангедонистом, не поленитесь прочитать нашу прошлую статью и попытаться разобраться в себе. Когда будете общаться с близкими вам людьми, попробуйте начать дозировать свое «несчастье». Ведь у каждого из нас есть свои проблемы и чаяния. Так что быть человеком-праздником, рядом с которым всё расцветает, это личный выбор каждого.

 

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Обесцениватели

Нам не нравится, когда нас обесценивают. Если вы столкнулись с такими людьми, скорее избавляйтесь от общения с ними. Обесцениватели не способны воспринимать вашего роста, они способны только самоутверждаться на вас. Если вы вдруг поделитесь с таким человеком своей заветной мечтой, в ответ вы получите совет из разряда: «Ну надо же реально оценивать свои силы, ты чего? Кто на тебя обратит внимание? Таких, как ты, миллионы!» Разочарованные подобной дружеской поддержкой, вы теряете веру в себя: «А ведь и правда, надо реально оценивать свои силы», – думаете вы, и ваша мечта остаётся в мечтах, ведь вы поверили своему «другу» в то, что недостойны лучшей жизни.

 

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Правдолюбы

Многие из нас далеки от «совершенства» глянцевых журналов и иных стереотипов, навязанных обществом. И это нормально. Друзья же, которые постоянно говорят нам, что мы некрасивы, недостаточно умны или неудачливы, – это анти-друзья. Человек имеет полное право и на недостатки, и на то, чтобы не соответствовать чьим-то ожиданиям. Да и при том, кто сказал, что он некрасив, может, это всего лишь ваша «правда», которая искажена вашими же представлениями? Друзья должны давать поддержку, а не упрёки.

 

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Завистники

В эту категорию мы отнесём людей, которые не в состоянии за нас порадоваться. Завистники не готовы воспринимать наши успехи: они им неприятны. И мы чувствуем это, когда наш друг не может слушать о том, что нас повысили в должности или нам подарили что-то ценное. Он пытается как-то побыстрее «свернуть» разговор. В принципе, все мы люди и все мы хоть раз испытывали это чувство, особенно тогда, когда сами ещё не нашли себя в жизни. Выход из ситуации – работать над собой и перестать сравнивать себя с другими людьми. Когда мы искренне радуемся успехам друга, для него это является важной поддержкой. Иное дело, когда ваш друг хвастун…

 

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Хвастуны

Хвастуны не видят дальше своего носа. Друзья им нужны как свободные уши, в которые они могли бы «сливать» своё хвастовство. Такие люди всех раздражают, потому что никому не нужна дружба, основанная на рисовке и браваде. Если вы слишком много хвастаетесь, задумайтесь – почему? Если вы попали в плен хвастуна, подумайте – может, вам пора сменить круг общения, чтобы ваше эмоциональное спокойствие пришло в норму?

 

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Гвоздь программы

Часто в компании нам приходится наблюдать, как кто-то без умолку растекается в своих историях, не позволяя никому вставить и слова. Такие люди всегда перетягивают одеяло на собственную персону, они любуются собой в то время, как все остальные вынуждены их слушать. Такому человеку всё равно, кто именно рядом с ним в данный момент, ему главное – говорить, быть в центре внимания. Если вдруг слово будет передано вам, он будет без особого интереса создавать вид активного слушания, иногда вставляя пустые слова наподобие «вау», или «да что ты», и т. д. Конечно, у вас возникнет ощущение, что вас используют. По сути, вы не интересны гвоздю программы. Ему интересен только он сам.

Дружба немыслима без равновесия, и каждый должный иметь возможность проявлять себя и быть услышанным. Помните об этом, если вы вдруг заметили за собой черты этого типа.

 

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Безвольные тени

Другая крайность – люди, которые не проявляют своей активности, занимая теневую позицию. В общении с ними мы как будто вынуждены постоянно бодрить и веселить их, придумывать общие занятия и темы для разговоров. Такие «тени» могут прийти в гости и погрузиться в свой телефон, не обращая на вас внимания. Конечно, в таких случаях можно напомнить гостю о правилах хорошего тона. И если подобная ситуация будет повторяться, то лучше обрывать общение с такими людьми. В дружбе важно проявлять активность. Однако может быть и такое, что ваш приятель замкнулся в себе из-за каких-либо проблем и переживаний – попробуйте аккуратно выяснить, всё ли у него в порядке и не нужна ли ваша помощь.

 

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Наглецы

В эту категорию входят люди, не чувствующие границ, которые могут позволить себе лишнее, сунуть нос в вашу личную жизнь. Как правило, они склонны давать советы из серии «ты должна с ним развестись, иначе я тебя уважать не буду» или «ты должен ему сказать то-то и то-то». Такие друзья любят расставлять в вашей жизни всё на свои места, как в собственном доме. Остерегайтесь их советов. Если вы вдруг увидели себя в этом типе друзей, попробуйте сменить стиль общения. Лучше активно слушать своего собеседника и задавать иногда вопросы, помогающие ему самому разобраться в ситуации, чем ломать ему жизнь своим «самоволием». Ведь главное в общении для вашего друга, если с ним случилась какая-либо неприятность, – быть услышанным и понятым.

 

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Критики

Сюда мы отнесем людей, которые постоянно нам делают замечания: то мы произнесли «одновремЕнно» вместо «одноврЕменно», то мы говорим слишком громко или слишком тихо.

Дружба с такими людьми угнетает и изматывает, потому что рядом с ними мы чувствуем себя глупо и неуместно. Это так называемые «всезнайки» и те, кто пытается устыдить нас за какую-нибудь непрочитанную книгу или непросмотренный фильм. Никому не нравится пустая критика. К тому же всего знать невозможно. Если вам очень важно дать какой-либо совет или высказать своё мнение, сначала спросите друга, готов ли он его выслушать. Подобная критика сохранит дружбу и окажется более продуктивной.

 

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Льстецы

Все помнят басню про ворону и сыр. Где лесть, там не может быть дружбы, так как дружба подразумевает под собой искренность чувств и намерений. Льстец же готов без конца одаривать вас всевозможными комплиментами, дабы заполучить от вас что-то более ценное, чем просто слова. Если вы не хотите быть обманутыми, то как можно скорее выявляйте льстецов и освобождайте пространство в своей жизни для людей открытых и добрых.


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