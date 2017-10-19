О чём говорит наша манера говорить

Слово – лучший индикатор личности

Новое исследование показало, что наш социальный статус в глазах других людей зависит далеко не от толщины кошелька, одежды или автомобиля. Ученые из Университета Калифорнии и Йельского университета изучили вербальные и невербальные знаки принадлежности к социальному классу, которыми мы обмениваемся во время общения. Разумеется, незаметно для себя.

Ученые набрали добровольцев и попросили их оценить 20 фотографий пользователей Facebook, посмотреть минутное видео с общающимися людьми и послушать семь слов, произносимых другими. Цель эксперимента – определить, насколько хорошо незнакомые люди могут угадать, какое положение вы занимаете на социальной лестнице.

В итоге исследователи обнаружили, что фотографии и видеоролики не помогают нам определить статус другого человека так точно, как помогает наша речь. Способ и манера говорить оказались самым лучшим индикатором нашего финансового положения, образования и воспитания.

Так, первые семь слов, которые вы произносите, могут указать собеседнику, получили ли вы высшее образование. Причем это необязательно предложение, которое имеет какой-нибудь смысл и контекст. Достаточно отдельных слов.

Ученые разделили «ораторов» из разных социальных классов, основываясь на их образовании и занятиях. Затем другие добровольцы слушали, как они произносят слова вне какого-либо контекста: «и», «из», «мысль», «красиво», «представьте», «желтый».

Этих изолированных слов оказалось достаточно, чтобы наблюдатели могли моментально угадать, к какой социальной прослойке относятся другие люди – рабочие, интеллигенты, бездомные, чиновники, фермеры и т. д.

«Свой-чужой»

Русская пословица гласит, что встречают по одежке, а провожают по уму. На самом деле «провожают» не только по уму. Имеет значение практически все. И не только манера общения. В предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что сигналы о том, к какому социальному классу мы принадлежим, довольно разнообразны. Они даже написаны на наших лицах. В одном эксперименте было установлено, что испытуемые точно определяют, являются ли люди богатыми или бедными, основываясь только на лицах.

Науке давно известно, что наши голоса связаны с нашим социальным статусом. Более того, и миллиардеры, и клошары часто говорят, используя собственный, искусственно созданный «акцент». При этом зачастую это происходит на бессознательном уровне. Так люди организуют своеобразную систему «свой-чужой». В одном из исследований выяснилось, что сотрудники магазина в Нью-Йорке узнавали богатых клиентов по произношению буквы «r» в словах.

Эксперимент с семью словами может иметь широкие последствия. Исследователи предположили, что речевая сигнализация может усложнить переход к социально-экономическому равенству. Ведь сходство усиливает симпатию, и мы склонны больше взаимодействовать с такими же людьми, как мы.

«Когда люди точно сигнализируют о своем социальном классе, эти сигналы воспринимаются другими и, вероятно, создают барьеры для преодоления классовых границ», – говорится в исследовании.

Воспитание и грамотность

Вы когда-нибудь чувствовали себя несправедливо обиженными из-за того, как вы говорите? Может, это был акцент? Или поводом стал ваш словарный запас?

Антон Чехов говорил, что воспитанность заключается не в том, чтобы не пролить соус на скатерть. Воспитанность – это не заметить, как соус пролил другой человек.

Порой от акцента сложно избавиться, и осуждать людей за то, что они говорят не так, как ваше окружение, категорически нельзя. Например, на Шведское радио специально набирают дикторов, говорящих с разным акцентом, свойственным множеству диалектов шведского языка. При этом ранее от дикторов требовали исключительно стокгольмского произношения. Однако позже общество решило, что такая языковая агрессия попросту несправедлива.

При этом если акцент не является чем-то из ряда вон выходящим для воспитанного человека, то языковая безграмотность и пренебрежение правилами языка – это недостатки, с которыми несомненно, необходимо бороться. Однако и здесь не стоит занимать агрессивную позицию и превращаться в «лингвистического нациста». Достаточно вежливо поправить собеседника, если он ошибся в ударении или не к месту произносит какое-либо сложное слово.

Визитная карточка

Культура речи всегда была важна для людей, живущих в России. Это отражено во множестве народных пословиц и поговорок: «Блюди хлеб на обед, а слово на ответ», «Живое слово дороже мертвой буквы», «В добрый час молвить, в худой – промолчать».



Кстати, наши предки давно заметили то, о чем исследователи из Калифорнии догадались лишь недавно. «Язык языку весть подает», – издавна метко говорили в народе.

Речь – это визитная карточка. Не надо засорять язык словами-паразитами, неуместными заимствованиями из других языков, сленгом, а тем более – нецензурной бранью. Помните, что говорить правильно и красиво надо не только напоказ, на работе или в транспорте. Важно делать это и дома, в присутствии детей. Речь подрастающего поколения – лучший показатель нашего отношения к языку.

Какой же главный способ научиться правильно говорить? Ответ прост – больше читать классическую литературу, не лениться заглядывать в словари, общаться с умными и грамотными людьми. Чистота, ясность, выразительность, умение четко выражать мысли – вот идеал, к которому должен стремиться каждый воспитанный и образованный человек.