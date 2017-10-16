Полезная самодисциплина

Познай себя

В интернете можно найти огромное количество заметок на тему мотивации. Однако предлагаемые советы при всей своей разумности работают далеко не всегда. Если попробовать их применить, то наше второе «я» словно оказывает сопротивление. Это происходит по простой причине: в своих желаниях и устремлениях мы зачастую противоречим самим себе.

Мы не знаем, чего хотим и в чем наша цель. Люди хотят денег и не знают, какая сумма им нужна и на что они будут ее тратить. Мечтают о любви и понятия не имеют, что это такое. Хотят быть здоровыми и красивыми внешне, не понимая, что красота и здоровье всегда есть отражение внутренних процессов души и тела.

Вдобавок наши настоящие желания и мечты не так просты, как может показаться. Они скрывают в себе тысячи нюансов. Иногда даже противоречат друг другу.

Разумеется, два противоположных желания сбыться не могут. Поэтому ставьте перед собой ясную непротиворечивую цель. И помните, что можно легко проверить – станете ли вы счастливы, когда решите свою задачу.

Почти всегда оказывается, что счастье, к которому мы все так стремимся, заключается не в нас, а в других людях, в помощи им. Поэтому, если вы ставите цель исключительно для себя, не надейтесь, что станете счастливее, когда добьетесь результата.

«Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию, но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время», – говорил Стив Джобс.

Как закаляется сталь

Часто люди настолько увлекаются мотивацией, что пытаются использовать ее приемы на каждом углу жизни. Это чревато слишком большими нагрузками на психику или поводом бесконечно откладывать важнейшие задачи на потом – прокрастинацией.

Что такое мотивация? Если говорить упрощенно, это ввод себя в некое эмоциональное состояние, создание настроения для решения поставленной задачи. Мотивация полезна, когда применяешь ее время от времени. Но не надо заниматься этим постоянно.

Если чересчур увлечься, можно перегореть, ведь с помощью эмоциональной уловки вы заставляете себя заниматься вещами, которые вам подспудно не симпатичны. Человек не может постоянно находиться в состоянии драйва и энергетического подъема. Это закончится неизбежным душевным спадом и депрессией.



Поэтому нельзя забывать, что помимо мотивации нам требуется банальная и подзабытая вещь – самодисциплина. Умение говорить себе «надо» и «нет», просто потому что вы так однажды решили.

В книге Островского «Как закалялась сталь» есть примечательный эпизод, рассказывающий о том, как главный герой, Павел Корчагин, бросил курить. Это литературная иллюстрация самодисциплины:

«…Медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал:

— Я больше не курю.

Помолчав, добавил:

— Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломить дурной привычки».

Мало кто любит воспитывать в себе самодисциплину. Это тяжело и не всегда приятно. Кроме того, она оставляет вам только два пути: победить или проиграть. В случае же с мотивацией всегда можно «отложить матч», заявить самому себе, что «я не был мотивирован» выходить с утра на пробежку, но обязательно «еще раз проработаю» мотивацию. Потом. После этого можно повернуться на другой бок и заснуть без угрызений совести. Так «мотивация» становится вашим врагом.

Как развить в себе способности к самодисциплине? С помощью полезных привычек и мелких дел. Они потянут за собой ниточку ваших обязательств. Тому, кто регулярно начинает утро с физической зарядки, гораздо легче развить в себе привычку не опаздывать на встречи и т. д.

Действуйте и не ждите успеха

Никогда не ждите, когда в вас проснется желание действовать. Сначала действуйте. Желание придет потом. Следование этому принципу — верный способ добиться успеха. Помните, что в течение дня вам всегда предоставляются возможности изменить свою жизнь. Именно здесь и сейчас.

Люди часто ищут волшебства и магии там, где нужны воля и труд. Поэтому мошенники так любят торговать «кремлевскими таблетками» для стройности и «древними тайными снадобьями» от всех несчастий мира. Они знают, что всегда найдут простаков.

Книги о том, как добиться успеха, таят в себе опасность. Люди добиваются успеха не в жизни, а в чтении этих книг. Теорию они знают блестяще. Что насчет практики? И кто в результате добился успеха? Вы или издатель, продавший миллион таких книг?

На самом деле изменить свою жизнь к лучшему хочет не так уж много людей. Гораздо больше людей хотят ПОКАЗАТЬ такую готовность себе и другим, но не меняться. Ведь это тяжело: необходимо много думать, переделывать себя, свои привычки, сражаться, идти против течения, трудиться, работать по 12 часов… А самое главное – учиться слушать себя и свое сердце.



«Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное: имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле», – говорил Стив Джобс.

Ставьте перед собой ясные цели, приучайте себя к дисциплине и не бойтесь менять жизнь к лучшему. Это непросто, но оно того стоит.