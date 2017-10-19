Проснись и пой

Для многих из нас утро – это самое сложное время суток, а звонок будильника – самый неприятный звук. После пробуждения мы чувствуем себя разбитыми и уже уставшими, и справиться с недосыпом не удаётся даже к середине дня. Между тем утро может быть очень продуктивным и вдохновляющим, нужно только помочь себе справиться с сонливостью. Чтобы по утрам чувствовать себя отдохнувшим и полным энергии, необходимо придерживаться нескольких несложных правил.

Соблюдайте режим

Конечно, лучше всего попробовать наладить режим и ежедневно выделять на сон от 7 до 9 часов приблизительно в одно и то же время (выходные – не исключение). Если вы спите меньше 6 часов в сутки, вы рискуете своим здоровьем. Больше 10 часов спать тоже не стоит, потому что долгий сон может отрицательно сказаться на работе мозга. К новому режиму приучайте себя постепенно. Если вы долгое время ложились спать поздно, не стоит резко менять свои привычки: скорее всего, вы просто не заснёте. Попробуйте каждый день ставить будильник на 10 минут раньше, так вам будет легче перестроиться.

Засыпайте правильно

Подготовку к утреннему подъёму нужно начинать с вечера: чем лучше вы будете спать ночью, тем проще вам будет подниматься по утрам. Немаловажно создать правильные условия для сна. Атмосфера спальни должна располагать к отдыху. Не перегружайте интерьер, выбирайте для оформления спокойные и гармонично сочетающиеся цвета, старайтесь поддерживать в спальне порядок. Спать нужно в проветренной комнате, чтобы организму хватало кислорода. Засыпайте при выключенном свете и перестаньте пользоваться гаджетами хотя бы за полчаса до сна.

Свет от экранов тормозит выработку гормона мелатонина, благоприятно влияющего на работу иммунной системы. Именно этот гормон регулирует суточные ритмы организма и обеспечивает глубокий сон, во время которого нормализуется работа всех органов.

Найдите мотивацию

Каждый вечер старайтесь придумать несколько причин, которые замотивируют вас подняться пораньше. Спросите у себя, почему ранний подъём сможет принести вам радость. Например, вовремя просыпаться можно для того, чтобы посмотреть интересный видеоблог или почитать книгу, на которые днём у вас постоянно не хватает времени. Или чтобы успеть приготовить завтрак-сюрприз любимому человеку и поднять ему настроение. Помните о том, что первой мыслью человека после пробуждения скорее всего будет мысль, с которой он ложился в постель. Формируйте позитивные установки на завтрашнее утро: с приятными мыслями в голове начинать новый день гораздо проще.

Восстановите водный баланс

Заведите ещё одну полезную привычку: перед тем, как лечь спать, поставьте на прикроватной тумбочке стакан с водой, чтобы сразу по пробуждении его выпить. После ночного сна организм человека обезвожен, а обезвоживание становится причиной усталости, которую часто упускают из виду. Утром первым делом нам необходимо восстановить запасы жидкости: за ночь мы теряем от полулитра до литра воды.

Заставьте будильник работать на вас

Наверняка вам однажды приходилось просыпать время подъёма даже несмотря на то, что вы заводили несколько будильников. В полусне дотянуться рукой до тумбочки и выключить их не составляет труда, иногда мы даже не можем вспомнить, как это случилось. Если такое периодически происходит с вами, воспользуйтесь старым и надёжным методом: купите будильник с громким звонком и поставьте его в дальний угол комнаты. Утром у вас не останется других вариантов: чтобы выключить устройство, придётся встать с кровати. После того, как вы немного подвигаетесь, вероятность соблазна вернуться ко сну уменьшится. Чтобы усложнить себе задачу, можете завести сразу два будильника и спрятать их в разных концах спальни. Кстати, если есть возможность, время от времени меняйте мелодии будильника, чтобы не привыкнуть к одной и той же.

Приучите себя вставать сразу же, как только услышите будильник. Не стоит долго лежать в кровати и обдумывать, сможет ли начальник сегодня обойтись без вас: велик риск снова заснуть и даже впасть в более глубокую фазу сна. Первое время может быть сложно, зато потом эта привычка доведётся до автоматизма.

Добавьте звука и света

Как только вы встали с кровати, умойтесь прохладной водой и включите весёлую и ритмичную музыку любимого исполнителя. Можете заранее составить плейлист из песен, под которые вам всегда хочется танцевать. С ними вы начнёте день в хорошем настроении. Также нам помогает проснуться дневное освещение, поэтому утром важно обеспечить себе источник света. Сегодня в этом могут помочь новые технологии: можно купить специальные «умные» шторы, которые сами открываются в определённое время суток, или лампу-будильник, имитирующую свет утреннего солнца. Если вы решили серьёзно подойти к вопросу комфортного раннего подъёма, внесите такую лампу в список идей для подарков себе.

Полюбите утреннюю зарядку

К сожалению, большинство из нас не может заставить себя заниматься зарядкой по утрам, хотя физическая активность – один из лучших способов взбодриться. Во время сна ритм работы ряда органов замедляется, и утром нам сложно вернуться к дневному ритму жизни. Помогите организму восстановиться с помощью физической нагрузки: вы насытите кровь кислородом, улучшите кровообращение и разгоните свой метаболизм. Кроме того, занятия спортом способствуют выработке эндорфина – гормона радости. Попытайтесь выработать у себя привычку начинать утро с комплекса несложных упражнений, которые вы будете выполнять в спокойном темпе. Не изнуряйте себя полноценными интенсивными тренировками: пусть ваша утренняя гимнастика занимает от 5 до 15 минут. Для закрепления эффекта после зарядки можете принять контрастный душ. Вот теперь можно идти готовить завтрак: обязательно побалуйте себя чем-нибудь вкусным и полезным в награду за успешный ранний подъём!

Сделать раннее пробуждение действительно приятным несложно: совсем скоро вы убедитесь в этом на собственном опыте. Полезные ритуалы помогут вам оценить всю прелесть утра и научиться встречать каждый день с улыбкой. Новые привычки подарят вам бодрость и позитивный заряд, которого хватит на целый день!