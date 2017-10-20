С телефоном в руках и знаниями в голове

Давайте посмотрим правде в глаза: мы ни с чем не проводим так много времени, как с нашими смартфонами. Хорошо ли это, плохо ли — сейчас не об этом. Однако у нас есть идея, как можно это время провести с максимальной пользой. Специально для вас мы сделали подборку приложений для смартфонов, с которыми ближайшие выходные можно будет провести не только интересно, но и максимально познавательно.

Приложение для изучения анатомии Froguts Frog Dissection

Многие знают, что в Америке на уроках биологии студенты препарируют лягушек. И многие это осуждают, считая жестокостью, поэтому создатели Froguts Frog Dissection придумали приложение, где можно препарировать 3D-модель лягушки. Разумеется, приложение позволяет не только виртуально осуществлять хирургические манипуляции, но и изучать анатомию животного.

Гуманный аналог реальных уроков поддержали многие образовательные учреждения.

Приложение для писателей iDeas For Writing

Это приложение подойдёт либо для совсем начинающих писателей, либо для тех, кто хочет отдохнуть за пером. Благодаря нему вы сможете придумать героев для своего произведения, независимо от того, в каком жанре вы пишете, а также реалистично воссоздать их диалоги, прописать отправную точку для сюжета и многое другое.

Помимо этого, в приложении есть множество всевозможных упражнений, помогающих расширить кругозор и отточить писательское мастерство.

Приложение для изучения космоса Sky Guide

Если у вас нет возможности сходить в планетарий в предстоящие выходные, но тяга к космосу есть, то одно из самых популярных приложений в Apple Store — Sky Guide — для вас.

Почему оно популярно? Во-первых, для изучения космического пространства создатели приложения использовали не иллюстрации, а реальные фото. Во-вторых, его принцип работы. Вы направляете гаджет на звёздное небо, и оно распознаёт, какие космические объекты находятся над вами, а главное — куда стоит посмотреть, чтобы увидеть, например, Марс или Пояс Андромеды. В-третьих, приложение оповещает, когда над указанной местностью будет проходить полёт МКС.

Иными словами, не приложение, а настоящее волшебство: до космоса — рукой подать.

Приложение «Слово дня» — для пополнения словарного запаса

Как большие победы складываются из маленьких шагов, так и богатый словарный запас — это результат каждодневной работы. А чтобы это стало ещё проще, создатели приложения «Слово дня» предлагают пользователям учить по одному слову в день. При желании самые сложные слова можно сохранить и возвращаться к ним позже.

Примечательно, что помимо разработчиков над приложением трудились дипломированные филологи — поэтому за качество контента можно не переживать.

Приложение по изучению птиц Collins Bird Guide

Запланировали в ближайшие выходные прогулку в парке? Тогда приложение Collins Bird Guide поможет вам не только провести это время с пользой для здоровья, но и расширить ваш кругозор.

Если вы увидите необычную птицу или услышите её пение, благодаря приложению вы сможете распознать, что это за представитель пернатых. Интересное и увлекательное занятие для всей семьи!