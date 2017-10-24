Спасительное освобождение: бросаем курить

Рано или поздно многие курильщики начинают задумываться над тем, что курить пора бросить. Негативные последствия этой вредной привычки известны всем: курение ведёт к заболеваниям лёгких, поражению сердечно-сосудистой системы и множеству других проблем со здоровьем. Однако этого знания, как показывает практика, недостаточно, чтобы изменить свой образ жизни в лучшую сторону.

В преддверии всероссийской фотовыставки «НАС объединяет жизнь», которая откроется 25 октября в Государственной Думе и будет посвящена реабилитации и ресоциализации людей с алкогольной и наркотической зависимостью, мы побеседовали с Андреем Сенчуковым – сооснователем и ведущим тренером онлайн-курса по избавлению от табачной зависимости «ОСВОБОЖДЕНИЕ.онлайн». Вместе с ним «Практика» разбирается, как выйти безоговорочным победителем из борьбы с курением.

– Андрей, вы с коллегами принимаете участие в выставке «НАС объединяет жизнь». Казалось бы, нет особой связи между наркотическими зависимостями и курением. Или есть?

– Курение – самая настоящая наркотическая зависимость. Принцип формирования точно такой же, как у, например, героиновой. Да, от героина умирают быстрее, поэтому он под запретом. А курение разрешено. Только вдумайтесь: в России ежегодно 400 000 смертей происходит из-за болезней, связанных с курением.

Физическая зависимость от сигарет ничтожно мала, но наряду с ней существует огромная психологическая зависимость – результат пропаганды табачных компаний. И бороться необходимо именно с психологической зависимостью.

– А где курящему человеку искать мотивацию для того, чтобы наконец решиться бросить курить?

– Начнём с того, что практически каждый курильщик хочет бросить. Но откладывает этот момент на завтра, понедельник или первое число. Чаще всего веская причина бросить курить «прямо здесь и сейчас» появляется сама. Это проблемы со здоровьем, ссоры с близкими и другие неприятные последствия. Чтобы не доводить ситуацию до такого, достаточно осознанно и максимально подробно ответить самому себе на вопрос, что хорошего и что плохого мне даёт курение. Причина тут же найдётся.

Мотивацию необходимо искать в том, что имеет для нас значение, в том, чем мы дорожим. Поясню на примере моих друзей и знакомых. Одному, чтобы бросить, было достаточно увидеть на пачке сигарет фотографию лёгких курильщика. Другой обещал бросить курить в день, когда марка сигарет, которую он покупал, будет стоить больше ста рублей – так он и сделал. Знакомая бросила курить после неодобрительной реакции маленькой дочки на сигарету. Здоровье, экономия, желание обрести свободу и гармонию в отношениях с близкими – это самые популярные, но не единственные источники мотивации. Чтобы найти свой источник, нужно ответить на вопрос «Зачем я хочу бросить курить?». Причём именно в такой формулировке – «Зачем». Ответ должен быть в утвердительной форме: вместо «Чтобы не болеть» лучше сказать «Чтобы быть здоровым». Чем полнее и продуманнее будет ответ, тем лучше он будет мотивировать.

– Хорошо, мотивация на отказ от курения есть. Что дальше?

– В первую очередь бросающим курить нужно разобраться в том, что же такое курение на самом деле. Кажется, что мы всё о нём знаем, но на самом деле это не так! Из чего делают современные сигареты? Действительно ли курение приносит удовольствие? Правда ли это личный выбор курильщика? К сожалению, немногие курящие способны сходу правильно ответить на эти вопросы. Ищите ответы. Читайте, спрашивайте, смотрите и, главное, думайте. Оценивайте информацию с точки зрения здравого смысла.

– Есть ли типичные сложности, с которыми сталкиваются курящие люди на этом пути?

– Самая большая помеха на пути к освобождению – многолетнее внушение ложных убеждений табачными компаниями. Наиболее наглядный пример такого убеждения: сегодня множество людей, включая некурящих, считают, что курение – это нормально. Что нормально добровольно вдыхать в себя отравленный дым, в котором среди 4000 ядовитых веществ содержатся ещё и канцерогены, вызывающие множество заболеваний. Реклама, фильмы, газеты, журналы, звезды, даже некоторые врачи приводят нам в пример «счастливых» курильщиков. И не показывают, не говорят о том, сколько людей умирают от болезней, связанных с курением.

Табачные компании настолько не хотят лишаться прибыли, что предлагают свои методы отказа от курения: пластыри, жвачки, электронные сигареты. Электронные сигареты! Только вдумайтесь: мы хотим бросить курить, хотим освободиться, хотим вернуть свои здоровье и энергию, а нам предлагают ту же западню и отраву, только на батарейках. Это всё уловки. Для того чтобы бросить курить по-настоящему, чтобы стать свободным раз и навсегда, не нужны таблетки, заменители, гипноз, иглоукалывание, чаи, магниты и гаджеты. Необходимо просто избавиться от всех своих ложных убеждений. Например, многие считают, что курение помогает справиться со стрессом. Однако наукой давно доказано, что курение угнетает нервную систему, то есть вгоняет нас в ещё больший стресс и делает слабее.

– Что в таком случае может помочь максимально эффективно преодолеть зависимость?

– Для эффективной борьбы необходимо выбрать правильный метод. Тот, который уже проверили на своём опыте такие же курильщики. Спросите у друзей, которые уже бросили курить, желательно хотя бы пару лет назад. Что может быть проще – позвонить и спросить: «Как ты бросил курить?» Поставьте цель и приступайте.

Я считаю, что для начала нужно разобраться в причинах, которые заставляют курить конкретного человека. Например, участник нашего курса на протяжении семи дней вместе с тренером разбирается, почему он курит. Это первый и очень важный этап, он помогает человеку избавиться от ложных убеждений. Причин на самом деле немного, порядка десяти. И все они навязаны нам табачными компаниями. Разобравшись в них, участник к восьмому дню курса по своему желанию перестаёт курить. Однако мозг инертен, он хранит наши программы поведения, и поэтому в первые недели ещё могут возникать неосознанные мысли о курении. С ними мы и работаем на втором этапе курса (весь курс длится 21 день – прим. ред.). Участник ежедневно получает несколько простых, но действительно эффективных упражнений, чтобы заменить старые неправильные программы поведения на новые здоровые.

– А если просто сказать себе «я больше не курю» и выбросить сигареты, это может сработать?

– Это так называемый метод силы воли: сказал – сделал. К сожалению, он срабатывает у единиц. И дело вовсе не в том, насколько развита у человека воля. Часто продолжают курить именно сильные, волевые по жизни люди. Проблема в том, что при таком подходе желание курить никуда не исчезает. Человек по-прежнему думает, что отказывается от чего-то необходимого, важного, ценного, хотя на самом деле это не так.

– Стоит ли растягивать процесс и постепенно уменьшать количество выкуриваемых сигарет?

– Нет. Уменьшая количество выкуриваемых в день сигарет, мы только увеличиваем для себя их мнимую ценность. Каждая сигарета становится более желанной, а это неправильно. Если же следовать правильному методу и работать с причинами зависимости, то желание курить полностью исчезнет.

– Как обезопасить себя от возврата к курению?

– Одни отказываются от сигарет и прекращают курить на время. Другие избавляются от зависимости и становятся свободными навсегда. Единственный способ обезопасить себя от срыва – перестать быть зависимым от ложных ценностей курения, навязанных табачными производителями. Для этого должна быть проведена серьёзная работа над собой, недостаточно просто прекратить покупать сигареты.

– Андрей, если резюмировать, то в чём заключается главный секрет успеха в избавлении от зависимости?

– Секрет прост: успех зависит от нас. Зависимость у нас в голове. Если осознать, что все причины, по которым мы раньше курили, всего лишь миф и выдумка табачных компаний, то желание курить пропадёт само. Чтобы бросить курить раз и навсегда, вам нужно осознать своё желание, найти мощный источник мотивации и принять решение действовать и идти до конца.