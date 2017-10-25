Я и мое тело

Тело – это проводник, позволяющий нашему внутреннему миру общаться с внешним. Заботясь о нас, оно постоянно посылает нам сообщения о своем самочувствии, которые многие, к сожалению, игнорируют. Бронхит, лишний вес, анорексия, бессонница, депрессия и многие другие болезни – это формы протеста организма против наших внутренних неприятий действительности. Порой этот протест дорастает до крика: ведь если вы не слышите себя, может, окружающие услышат и примут меры.

По состоянию тела легко можно понять, как мы относимся к себе, и кто бы что ни говорил, а добровольный отказ от заботы о своем физическом здоровье равносилен отказу от полноценной яркой жизни. Поэтому внимательно читаем статью и разбираемся в том, как начать слышать свое тело.

О чем нам может сообщать наше тело

Подавленные желания, страхи и переживания никуда не исчезают и не растворяются в воздухе. Весь наш жизненный опыт остается с нами. Пройдя через какое-либо потрясение, человек не всегда оказывается способным адаптироваться к реальности. И эту функцию берет на себя тело. Такой подход в науке получил название «психосоматика», что с греческого переводится как «единство души и тела». Иными словами, психосоматика рассматривает организм человека как зеркало души и всех её внутренних процессов. Диабет возникает у тех, кто банально не имеет сладости в жизни, и эта сладость в буквальном смысле появляется у них в крови. Горло болит у тех, кто не может выразить своего мнения и у кого подавлен канал творчества. А кожные заболевания возникают в качестве защиты нашей индивидуальности от внешнего мира.

«Поэтому, возможно, японцы со своими чучелами боссов и дешевым сервизом, который можно бить спокойно об стенку, умнее многих, – рассказывает Сергей Викторович Ковалев, психотерапевт Всемирного и Европейского реестров, – у нас же принята скупая слеза и стакан водки. Но к чему это может привести? Ни к чему хорошему. Алкоголь только усугубляет наше состояние. Лучше в таких случаях отжаться 30 раз или разрыдаться что есть мочи. Тело потом вам будет благодарно».

Болезнь не стоит ругать, её нужно воспринимать как урок, который может позволить вам пересмотреть всю свою жизнь. И прав был Авиценна, говоривший еще в средних веках о том, что «невысказанные слова и невыплаканные слезы поражают внутренние органы».

Когда мы теряем контакт со своим телом, люди видят наше недоверие и нелюбовь к себе. Где-нибудь в лифте или в транспорте нам могут встать на ногу или откровенно толкать нас, и все это будет происходить не со зла. Просто люди на самом деле не видят тех, у кого тело «потеряно».

Явная нелюбовь к себе может демонстрироваться через стремление человека «изжить» себя тяжелыми диетами, свести свое тело к нулю, став «невидимкой».

Таким образом, любой болезни предшествует психологическая боль. Главное, разобраться – какая. Конечно, без вмешательства профессионалов лучше не заниматься подобным самолечением, особенно если ваша болезнь находится в тяжелой форме, но попробовать изучить вопрос своего внутреннего конфликта – стоит, чтобы понять и осмыслить себя. В конце концов, это поможет вам в дальнейшей работе со специалистом.

Как наладить связь с собственным телом

На этот случай есть несколько способов:

1: Целительная сила аффирмаций. Один из авторитетов психосоматики – американская исследовательница Луиза Хей – на себе испытала механизмы возникновения заболеваний. У нее диагностировали рак матки, с которым эта женщина справилась за несколько месяцев. Такому успешному излечению предшествовал долгий путь размышлений и анализа собственной жизни. Обратившаяся к психосоматике, Луиза Хей пришла к выводу, что ее болезнь появилась в результате неумения отпускать ситуацию, вследствие ее убеждений в собственной неполноценности как женщины.

В качестве исцеления она выбрала аффирмации – убеждения, составленные по особым правилам. Эти аффирмации, повторяемые в течение нескольких месяцев, сделали ее здоровым человеком и уверенной в себе женщиной. Приведем некоторые примеры из них:

Другие примеры можно прочитать в книге Луизы Хей «Исцели себя сам». О психосоматике депрессии более подробно мы беседовали в статье «Понять себя – значит изменить себя».

2: Техника «Здесь и Сейчас». Об этой технике можно прочитать в книге врача-психотерапевта Андрея Курпатова «Счастлив по собственному желанию»: «Каждый день мы совершаем действия, не осознавая своих ощущений. Но попробуйте не смотреть «просто так», а вглядываться. Не слушать, а вслушиваться. Не пережевывать пищу, а пытаться различать ее вкус и запах. Двигаясь, старайтесь ощущать свои движения, точки соприкосновения своего тела с предметами».

Так, например, прогуливайтесь по улице, попробуйте насладиться тем, что вы видите, слышите и чувствуете здесь и сейчас. Ощутите вкус и запах воздуха, запрокиньте голову, всмотритесь в краски неба, полюбуйтесь каркающими воронами или воробьями, дерущимися из-за крошек хлеба. Услышьте все звуки, сливающиеся в одну большую симфонию города. Вытащите хоть на пару минут наушники из ушей. Увидьте себя со стороны. Что бы вы о себе подумали, если бы были прохожим? Выпрямите спину, идите гордо.

Дома позвольте себе удовольствие в виде ароматерапии или ванных процедур. Наслаждайтесь приятными ароматами и ощущениями от соприкосновения с водой, которая снимает стресс. Любуйтесь собой. Чувствуйте, что вы есть в этом мире.

3: Займитесь спортом или начните делать дыхательные упражнения. Например, дыхательная гимнастика Стрельниковой, которую делают все актеры и певцы, помогает не только раскрыть красоту своего голоса, но и избавиться от многих болезней, сбросить лишний вес и просто повысить настроение, ведь во время активного дыхания мозг насыщается кислородом – это отличное лекарство против всех черных мыслей. С техникой гимнастики лучше ознакомиться, прочитав книгу и посмотрев видео доктора Щетинина – ученика и ассистента оперной певицы Александры Николаевны Стрельниковой.

Контакт с телом – основа здоровья тела и души

Если мы принимаем свое тело, у нас гораздо меньше блоков и болей. Ведь все зажимы в теле – от недопрожитых, неотпущенных эмоций. Обидели в детстве, а напряжение в мышцах осталось по сей день. Испугались еще в подростковом возрасте, а блок так и сидит. Прибавить к этой проблеме еще наше переедание, употребление алкоголя, курение, сидячий образ жизни – и вот болезни налицо.

Внимательное отношение к собственному телу, проявление к нему заботы и любви – это первый шаг к принятию и уважению себя, своей жизненной миссии. Ведь даже то, в образе кого мы пришли в этот мир, определяет наше предназначение. Главное только не застревать на первом шаге, а идти дальше.

О том, как наладить отношения с окружающими нас людьми и тем самым повысить качество собственной жизни, читайте в следующей статье.