Отдохнуть с душой, умом и эмоциями

Удивляйте себя

Выходные — это время расслабиться, своеобразный мини-отпуск. Но многие люди в понедельник удивляются: как же так, я отдыхал двое суток, но отдохнувшим себя не чувствую.

Скорее всего, ваш уикенд был скуп на новые знания, эмоции, ощущения свежести. Выходные надо проводить ярко, и стараться бывать там, где вы еще не были. Да, это только два дня, но вы можете провести их так, чтобы в понедельник чувствовать себя бодрым и наполненным. Несколько советов на «Практике».

Поход по незнакомым местам

Даже если вы всю жизнь прожили в одном месте, все равно есть лакуны, где побывать вам еще не довелось. К тому же, при современном развитии транспорта люди свободно путешествуют на уикенд за сотни километров. Лучше всего выбираться на природу. Незнакомый лес, озеро, река — идеальный способ заняться физическими упражнениями, насладиться спокойствием природы, а заодно «накормить» мозг свежими эмоциями.

Не стесняйтесь читать на природе

Доказано, что чтение на природе дает нам гораздо больше, чем чтение в помещении. Дело и в дополнительном притоке кислорода, и в новизне ощущений. Нет ничего столь же расслабляющего, как погружение в литературу. Это поможет вам избежать стрессов на предстоящей рабочей неделе, а главное — развивает интеллект.

Командные игры на свежем воздухе

Футбольное поле, баскетбольная площадка, шахматные турниры в парках оставят у вас незабываемые впечатления. Главное – чтобы игра включала в себя общение с другими людьми.

Пойти в музей

Скорее всего, вы живете рядом с музеем, о котором вообще не слышали ранее. Мнение обывателей, что музей – это обязательно огромные залы с картинами, давно не соответствует действительности. Бывают музеи кукол, абстракций, оптических иллюзий и прочие захватывающие собрания интересных вещей. Музей — отличное место, чтобы разузнать побольше об окружающем вас мире.

Йога

Йогой занимаются миллионы людей по всему миру. Попробуйте, это отличный способ расслабиться. Йога — не только здоровье, но и гарантированный способ обрести гуттаперчевую фигуру. Подходит как женщинам, так и мужчинам. Поработайте над своей гибкостью.

Учитесь играть на музыкальном инструменте

Изучение музыкального инструмента всегда превращается в супер-захватывающее занятие. Это отличный способ отвлечься от рутины и познакомиться поближе с миром музыки. Чрезвычайно полезное времяпрепровождение для выходных.

Эксперименты в квартире

Что делать, если вы по каким-то причинам не можете отправиться на прогулку, и должны оставаться дома? Начните менять свой дом. Психологи советуют почаще заниматься перестановкой мебели и прочих вещей в квартире.

Перестройка вашей гостиной или спальни может стать отличным способом вернуть вам и вашему жилищу энергию.

К тому же, занимаясь перестановками в доме, вы неизбежно начнете убираться в труднодоступных местах, до которых ранее не добирались. Значит, такие эксперименты будут полезны не только для психики, но и для ваших легких.

Выходной – это выходной

Старайтесь не заниматься рабочими делами на выходных. Вежливо сообщите коллегам, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили по вопросам работы.

Семейное время

Проводить выходные всей семьей — отличный способ получить позитивные эмоции. Вы можете совершить небольшую поездку на загород или просто сходить в ближайший парк. Цените время, когда близкие находятся рядом.

В конце концов, все мы живем только ради друг друга. Любовь наших близких делает нас счастливее.