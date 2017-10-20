Veda Village: жилой комплекс, где каждый кирпичик положен с любовью

В Швейцарии есть целые кварталы, обитатели которых обязуются не пользоваться автомобилями, а в США, в штате Техас, недавно построили жилой комплекс, на территории которого запрещается курить. В России же люди, выбирающие здоровый образ жизни, вегетарианство и экологичность, могут найти свой райский уголок в деревне Заневка Ленинградской области. Veda Village – первый подобный российский жилой комплекс. Подробности о нем рассказывает Aндрей Подлипский, руководитель отдела развития проекта.

П: Как возникла идея создания жилого комплекса Veda Village?

Идея была, в первую очередь, о создании клубного жилого комплекса, где могли бы сплотиться люди, разделяющие схожие взгляды и мышление, чтобы дружить, поддерживать друг друга, проводить вместе время. Согласитесь, всегда приятнее жить в окружении, которое тебя поддерживает, направляет, помогает, подаёт пример. А вегетарианство было выбрано основой потому, что для нас самих очень важны базовые принципы этого образа жизни – с заботой о своём здоровье и окружающем мире. Таким образом, вегетарианство стало прекрасной базой для развития той идеологии, которую мы хотим нести.

П: В чём заключается концепция Veda Village?

Главная идея нашего ЖК – это объединение единомышленников, выбравших этичный образ жизни, и это действительно объединение не только по принципу питания, это способ собрать людей-единомышленников с изначально схожими взглядами на мир, которым было бы максимально комфортно жить рядом друг с другом, дружить, проводить вместе время. Наши главные принципы: огромное внимание к качеству жилья, максимально комфортным планировкам, заботе об экологии и идейности инфраструктуры. Помимо этого, мы приветствуем, когда жильцы проявляют собственную инициативу в развитии инфраструктуры: например, реализуют собственные этичные и экологичные проекты на территории нашего комплекса.

П: Как со своей стороны строительная компания выполняет принципы ответственности и охраны здоровья человека и окружающей среды?

Один из уникальных процессов, используемых нами при создании комплекса: деревья для расчистки территории под строительство не вырубаются, а пересаживаются и продолжают озеленять территорию. Это позволяет сохранить взрослое дерево и сразу решить вопрос озеленения территории. Не вырубать деревья – очень важно: все мы со школы помним их роль для жизни на Земле. Чтобы выросло целое дерево, требуется очень много времени (20-30 лет), энергии и иногда даже труда. Повсеместное распространение масштабного строительства сейчас вызывает множество недовольств тем, как страдает при этом экология. Мы надеемся, наш пример покажет, что деревья при расчистке территории необязательно вырубать. Их можно сохранить, чтобы они продолжали дальше приносить пользу и радовать всех своим видом.

А если говорить о самой застройке, то все наши дома возводятся целиком из кирпича, который является одним из самых экологичных материалов на строительном рынке.

П: В чём особенности планировки жилья в Veda Village?

Мы строим 4-этажные тёплые и надёжные дома из качественного кирпича с окнами в пол, французскими балконами и самыми разными планировками – от студий до роскошных двухуровневых квартир с высотой потолков до 5,7 метров. Мы старались взять максимум от европейского шика и адаптировать его под более контрастный российский климат. Так, толщина стен у домов составляет около 70 см, благодаря чему в квартирах не будет холодно зимой и жарко летом. А окна в пол и высокие потолки дают столько простора и света, что в такие квартиры всегда будет охота возвращаться.

П: Что включает в себя инфраструктура жилого комплекса?

Сама жизнь среди единомышленников уже является уникальным условием, это возвращает нас во времена, когда все соседи знали друг друга по именам, могли обратиться за помощью или просто одолжить соли (в нашем случае это будет, конечно, как минимум гималайская), не боялись отпускать детей играть во двор, зная точно, с кем они будут и к кому пойдут в гости. Кстати, наши дворы являются свободными для машин (парковка находится отдельно от комплекса), что дает дополнительную гарантию безопасности и чистоты воздуха под окнами. В комплексе будет представлена уникальная идейная инфраструктура, включающая эко-магазины, вегетарианские кафе, вегетарианский детский сад, школу, йога-центр, дровяную баню, спа-салон и многое другое полезное и интересное. Будет возможность посещать познавательные тематические мастер-классы, лекции, кинопоказы, кружки по интересам прямо на территории комплекса.

П: Насколько сами жители вовлечены в процесс строительства и организации жизни внутри комплекса?

У нас есть «Клуб добрых отношений», в котором каждый житель, и каждый будущий житель, делится своими идеями по реализации внутреннего пространства проекта. Мы обсуждаем эти идеи, выносим на повестку и реализуем по мере возможностей. Это отличный инструмент для всех, кто имеет желание менять и привносить в этот, пускай пока и маленький, мир что-то нужное, доброе и светлое.

П: Возможно ли стать владельцем собственности в Veda Village, не разделяя ваших идей и убеждений?

К этому вопросу в нашей компании подходят очень серьезно. Идейность комплекса не просто рекламный ход, а осознанный выбор самих будущих жильцов. Покупка жилья – это ответственный шаг, и те люди, которые покупают у нас квартиры, уже давно и глубоко придерживаются выбранного образа жизни, поэтому для них уже не встает вопрос о смене своих принципов: вегетарианство и ответственность за окружающий мир для них являются не данью моде, а частью жизни.

Важно подчеркнуть, что наш принцип устройства комплекса не является попыткой оградиться от общества, а вызван исключительно желанием жить в кругу тех, кто придерживается таких же взглядов на жизнь и будет поддерживать словом и примером. Отказ от животных продуктов насильственного происхождения, а также от алкоголя и сигарет на территории комплекса является обязательным условием для приобретения квартиры в ЖК Veda Village. Но, так как смешанные семьи тоже обращаются к нам очень часто, в перспективе мы рассматриваем возможность строительства подобного комплекса, основанного на идеях здорового питания и этичного образа жизни, но без строгой привязки к вегетарианству. У людей с бережным отношением к природе, выбирающих жизнь без алкоголя и курения, желающих жить рядом с единомышленниками, тоже должен быть выбор. Поэтому в следующем году мы намерены запустить проект «ЗОЖ». Но о нём мы начнем говорить после Нового года.

П: В чём заключается идеология ответственности, о которой вы говорили в интервью +1 РБК?

Организаторы проекта несут полную ответственность за сохранение идеологии комплекса, поэтому лично занимаются всеми управленческими моментами. Сейчас на территории заканчивается благоустройство первой очереди и вводится раздельный сбор мусора (притом мы следим за тем, чтобы мусор отгружался именно на станции переработки). Будут установлены терминалы по приему опасных отходов (батареек, радиотехники) и отходов на вторичную переработку (например, одежды). А еще, так как основная идея комплекса – добрососедство, у нас есть «Клуб добрых отношений», который я уже упоминал, – на его встречах собираются жильцы и высказывают свои идеи и пожелания руководству по поводу развития комплекса.

П: Недавно вы устроили экскурсию по Veda Village для телеведущей и вегетарианки Ирены Понарошку. Организуете ли вы подобные мероприятия для обычных людей, желающих поближе познакомиться с жилым комплексом и приобрести там недвижимость?

Обязательно. Мы каждому нашему гостю проводим экскурсию по нашему жилому комплексу. Рассказываем о нашем проекте, ближе знакомимся друг с другом. Также мы угощаем травяным чаем и вегетарианскими сладостями.

П: Насколько отличается стоимость жилья в Veda Village от аналогичных предложений на рынке?

По уровню строительства мы претендуем на класс-комфорт, оставляя цены на уровне доступного жилья.