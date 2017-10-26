Матрица не в кино

Мы верим выпускам новостей и тому, что 8-й iPhone сделает нас счастливыми, что ребёнку обязательно нужно ходить в школу, что полноценный обед это первое, второе, третье и компот, что мы точно знаем, чего хотим, и независимы в своих суждениях.

Но попробуем допустить, что это не совсем так. Что выбор сделан за нас, причём как в глобальных вопросах, так и в мелочах. Мы плывём по течению, спим, мы в матрице, нас используют, и мы не возражаем.

И тут возникает другой вопрос – кому выгодно нас использовать? Кому какая разница, чем мы живём? Кто получает выгоду от того, что миллиарды людей на планете сняли с себя ответственность за свою жизнь и проживают каждый новый день как под копирку?

Сейчас не будет грандиозных открытий, будут простые бытовые примеры того, что если мы что-то выбираем, значит это кому-нибудь нужно. Скорее всего, нас к этому выбору подтолкнули, и мы сами не получаем от него ничего, кроме возможных иллюзий о своей крутости, взрослости, причастности к чему-то общему.

Курение. Все ли курильщики знают, что курить вредно? Конечно, да. Кому, кроме самого курильщика и его семьи, важно, чтобы он бросил? Никому. Табачные корпорации продают сигареты, фармацевтические компании сначала продают неработающие методы избавления от никотиновой зависимости, потом лекарства для лечения последствий курения, государство выделяет кому-то бюджет на разработку оздоровительных программ, ВОЗ проводит дорогостоящие исследования. Все при деле и при деньгах. Кроме последнего звена – потребителя. Но его мнение мало кого волнует, главное, чтобы он не переставал покупать сигареты и спонсировать производство следующей пачки, которую, возможно, купит его ребёнок.

Алкоголь. Похожая схема, но с нюансами. Выгодно ли производство и продажа алкоголя? Конечно. Так же как и продажа средств избавления и всех сопутствующих атрибутов. Важно ли выгодополучателям, чтобы человек пил много и каждый день? А вот нет. Разрушающее действие алкоголя гораздо стремительнее, чем у табака, клиент может быстро потерять человеческий облик и покупательскую способность. Поэтому пить лучше иногда (по пятницам, праздникам, чтобы развеселиться и расслабиться, но всё же не каждый день) и как-нибудь красиво и желательно дорого. Пьющий каждый день человек обществом осуждается (в отличие от курящего каждый день), а вот пьющий по праздникам считается нормальным. Но не потому что эпизодическое употребление алкоголя не разрушает здоровья, а потому что системе выгоден долгосрочный контракт с потребителем. Пить в меру, как все, по праздникам – не личный выбор человека, а принятые условия игры.

Продукты питания. Говоря о еде, которую мы выбираем, хочется остановиться на двух аспектах. Первый – финансовый. Фастфуд, консервы, колбасы, полуфабрикаты состоят из самого дешёвого сырья, из отходов других производств, притом не всегда пищевых, а продаются за весьма немалые деньги. Просто начните вдумчиво читать этикетки на продуктах и задумываться, что вы вкладываете в себя и своих родных.

Но здесь, пожалуй, даже не деньги главное. Представьте себе две трёхлитровые банки, которые пришли на обед (трюк для наглядности можно воспроизвести в домашних условиях). В первую кладут грибной суп-пюре на сливках, салат оливье, кусочек курочки с картофельным пюре и сверху заливают компотом. Во вторую – салат с помидорами и авокадо, пророщенный нут с фенхелем и куркумой, стаканчик свежевыжатого сока. Закрываем банки, ставим в тёплое место, ждём. Понятно, что из стеклянной банки ничего никуда не денется, но если спустя несколько дней их открыть, то по запаху из каждой из них вполне можно оценить степень интоксикации организма от каждого набора продуктов.

И вот он второй аспект – постоянное самоотравление, угнетение своего организма, мы всегда не здоровы, пассивны, нет достаточной ясности мышления, и такими мы очень выгодны системе. Маленькими, но уверенными шагами скорректировать свой рацион просто, но только если есть понимание, что делать с энергией, которая появится после очищения организма, на что её потратить? Есть ли желание создать что-то новое, великое, изменить себя, мир вокруг себя, или и так нормально? Если желание есть, мы об этом писали.



Голубой экран. Мы просыпаемся, отключаем будильник и, не выпуская из рук телефон, залезаем в любимую соцсеть, погружаемся в новости, лайки, шеры и репосты. Потом встаём и включаем телевизор или ноутбук. Мы с самого утра заняты чужими проблемами, у нас нет времени подумать о себе. В то время, когда мы могли бы размышлять, анализировать, читать, планировать и настраивать себя на новый день, мы смотрим ленту и вместо новых нейронных связей укрепляем мышцы большого пальца. Мы уходим с головой в виртуальную жизнь и там хотим казаться лучше, чем мы есть здесь на самом деле. Не здесь – в реальной жизни – работать над собой и становиться лучше, а там, в Инстаграме. Главное в таком сценарии – ничего не менять в своей жизни и поменьше думать. Думающий человек может сам выбирать, что ему нужно, отказаться от постоянной гонки, перестать быть винтиком. А человек, постоянно зависающий в голубом экране, – выгоден и предсказуем.

Каждый год появляются всё новые способы отвлечь нас от реальности – телевидение, интернет в целом и соцсети в частности, игровые приставки, смартфоны и другие убийцы времени. Только задумайтесь над этим – убивать время. Мы потрясающие люди: нам постоянно не хватает на что-то времени, и при этом у каждого из нас есть 101 способ регулярно его «убивать». Да, этот способ мы и вправду выбираем сами, из ограниченного списка предложений. Вот она иллюзия выбора: хочешь, сиди в одноклассниках, хочешь – на facebook, или построй ферму с садом в телефоне. Выбери любой понравившийся способ убить свою жизнь.

Альтернатива есть, она проста и понятна. Но «знать путь и пройти по нему не одно и то же». Мы много читаем, много знаем и так мало делаем. В нас нет жажды жизни, не хватает вдохновения. Мы решаем что-то изменить, берёмся и перегораем, мы не можем найти единомышленников и не всегда готовы действовать в одиночку. Выход есть, и в следующей статье мы попробуем найти белого кролика и свою дверь.

Вы готовы работать над собой на практике? Вопросам, которые затронуты в статье, будет посвящён 3-дневный тренинг «Выход из матрицы»

Санкт-Петербург, 25-27 ноября

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