Осколки равнодушия ранят природу

Автоматы по сбору стеклотары

В правительство России направили инициативу, предусматривающую возрождение пунктов приема стеклотары по всей России. Автор идеи — депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров, сообщает RT.

Суть идеи в том, что для стеклянных бутылок и банок введут залоговую стоимость. Крупные торговые центры будут обязаны установить автоматы по сбору стеклотары на территории магазинов. Покупатель сможет вернуть деньги при сдаче тары.

«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах», — рассказал депутат.

Если кабинет министров одобрит предложение, проект поправок подготовят и внесут в действующий федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

По словам Петрова, в России на отходы идёт только 1,2 млн тонн стеклотары. При этом переработка 1000 тонн стеклотары даст рабочие места, сократит площадь свалок и вредные выбросы в атмосферу, снизит расход электричества при производстве нового стекла.

Что происходит с тарой сейчас

Прием стеклотары существует и сейчас. Однако он не обязателен и не носит массового характера. К тому же стоит тара не так много, что не стимулирует граждан собирать и сдавать бутылки. Сейчас за бутылку в пункте приёма можно получить от 15 до 90 копеек.

Ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителе. Он обязан либо организовать сбор использованной упаковки, либо уплатить государству экологический сбор.

Начнем со стекла

Стекло, металлический лом и бумага — это самые востребованные материалы для вторсырья. Вдобавок сбор стеклотары исторически понятен и традиционен для России. В СССР существовала целая отрасль, занимающаяся приемом бутылок и банок.

Но самое главное — экология. Именно со стекла может начаться расцвет вторичной переработки отходов в нашей стране. Состояние мусорных полигонов в России сейчас настолько запущено, что ими уже вынужден заниматься президент. Далее тянуть уже нельзя. Поэтому эксперты считают, что идея о массовом приеме тары у населения должна быть претворена в жизнь.

«Я полностью поддерживаю эту идею. Сбор должен быть как можно проще для людей. Сейчас нет масштабных пунктов по сбору стеклотары. При этом стекло — идеальный продукт для вторичной переработки. Оно так же востребовано, как картон и металл. Отрасль вторичной переработки отходов у нас сейчас находится в зачаточной форме, но у неё очень большое будущее», — говорит член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

По его данным, за границей перерабатывается 70-80 % всех твёрдых бытовых отходов. В России эти цифры существенно ниже — не больше 8 %, в зависимости от региона.

Трудности преодолимы

Эксперты также говорят, что придется столкнуться с некоторыми трудностями при претворении плана в жизнь. Сейчас в стране не используется тара единого стандарта, как это было в СССР, поэтому стекло придется постоянно сортировать.

Кроме того, недешево стоит установить специальные автоматы по сбору тары в торговых центрах.

Вдобавок залоговая стоимость тары не должна мешать торговле и ощутимо сказываться на цене товаров. Придется также изменить закон, согласно которому производители платят экологический сбор на утилизацию отходов.

Не вреди осколками природе

Экологи, волонтеры, общественники периодически устраивают рейды по берегам российских водоёмов. Как правило, они собирают разбросанные отходы мешками.

Особенно опасны осколки вблизи водоёмов, они способны серьёзно поранить людей и нанести урон окружающей среде. Период распада обыкновенной бутылки составляет тысячу лет. При этом эксперты говорят, что стекло может служить людям бесконечно, его можно перерабатывать сколько угодно.

Для стекла нужен песок. Его добывают в карьерах. Чтобы вырыть карьер, нужно вырубить деревья, с корнем вырвать растительность. Любой карьер — это гибель природы. Местность, где добывают песок, обезлюживается, животные исчезают, пейзаж становится похож на лунный.

Стекло – это не только песок, это еще известняк и сода. Это природное сырье имеет лимит. Помните, что тонна переработанного стекла сэкономит тонны песка, известняка и соды.

Поэтому, когда вы собираетесь выбросить бутылку в ведро, вспомните о вырубленных деревьях и заброшенных карьерах.

Старайтесь всегда сдавать бутылки в переработку. В России зачастую бытует мнение, что сдача стеклотары – это удел люмпенов и бродяг. На самом деле сдавать бутылки необходимо не для того, чтобы заработать, а чтоб внести свой вклад в сохранение окружающей среды, оставить потомкам первозданную природу.