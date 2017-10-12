Зубрить нельзя размышлять: где ставим запятую?

Не бояться ошибок

В последнее время очевидны успехи России на поприще инноваций: современная инфраструктура, технопарки, кластеры, соответствующие мировым стандартам, появились во всех регионах. Однако не всегда это дает соответствующий результат. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Анатолий Сотников считает, что корень всех бед в неверном подходе к обучению детей.

Надо отходить от зубрежки, натаскивания, контроля и наказания за ошибки. Вместо этого необходимо развивать у детей самостоятельное мышление, считает Сотников, который является гендиректором ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

«В России число желающих начать проект в инновационной сфере критически мало. Потому и дорогостоящие технопарки сдаются в аренду под обычные офисы. Как же так? Почему? На мой взгляд, потому что развитие инноваций, инновационных предприятий в экономике – это всегда движение по непроторенным путям, нарушение действующих правил, поиск новых вариантов», – говорит Анатолий Сотников.

По мнению эксперта, путь к успеху никогда не бывает проторенным. Надо пробовать, ошибаться, сворачивать не туда, не бояться ошибок. Тогда, рано или поздно, приходит желаемое. Ведь преуспевающий бизнесмен из Кремниевой долины не сразу добился результата. Многие начинали десять новых проектов, и только одиннадцатый становился успешным. И это должно восприниматься обществом совершенно нормально. «У нас же, начиная с детского сада, в малышах подавляется самостоятельность, культивируется страх совершить ошибку», – говорит Сотников. Именно в этом он видит причины отставания России от инновационно-развитых стран.

Наказывать за ошибки нельзя

Эксперт полагает, что отечественная система строится на натаскивании и жестком контроле над поставленными перед школьниками задачами. Поэтому ожидать творческой отдачи от молодежи зачастую не приходится. Например, сейчас школьникам преподают уроки предпринимательства и финансовой грамотности. Но ожидаемого эффекта нет. Необходимо менять образ и стиль обучения. Новые знания необходимы, но наравне с ними следует развивать и культ самостоятельного мышления.

Сотников считает, что в парадигме российского образования преобладает наказание за ошибку. При этом под ошибкой часто подразумевают выражение учеником собственного взгляда. Нельзя подавлять инициативу ребенка и желание высказывать собственное мнение. Иначе мы воспитываем покорных исполнителей, серую массу, не приученную размышлять. Более того, ученики сами потом становятся педагогами и продолжают воспитывать новые поколения в том же духе. Чтобы изменить такую порочную систему, этот замкнутый круг, надо начать с педагогов – повлиять на их менталитет.

Как растить новаторов

Ребенок должен учиться добывать знания и высказывать собственную точку зрения; необходимо, чтобы ему всегда предлагали самостоятельно подумать над проблемой, а не указывали однотипные решения под копирку. Именно таким подходом отличается система образования в странах с развитой инновационной экономикой.

«У нас же чаще всего предлагается решение проблемы, которое надо запомнить и выдать учителю. Такое постоянное давление на учеников приводит к предсказуемым результатам: на выходе, скорее, получаются исполнители, чем люди, способные создавать свое, новое. Если мы хотим растить инноваторов, начинать надо с принципиальных изменений в школе и даже в детском саду. К примеру, в некоторых странах малышам с четырех лет (именно с этого возраста там начинается школьное обучение) учителя предлагают не заучивать и пересказывать, а самостоятельно искать решения задач, предлагать собственные варианты, рассуждать», — говорит Анатолий Сотников.

По мнению эксперта, необходимо пересмотреть подходы к образованию и прежде всего – искоренять у детей страх ошибки. Ошибка должна восприниматься как урок, как повод попробовать еще раз. «Никто не знает, каковы его силы, пока не начнет пробовать их», – говорил Гете. Только так будет возможно вырастить поколение людей, способных инновационно мыслить и создавать новую экономику России на базе существующей инфраструктуры.

Некоторые люди верят в то, что существуют так называемые дети-индиго – особо талантливые дети, гении в разных областях от рождения. На самом деле любой ребенок гениален. Развить в нем таланты, воспитать из него новатора – первостепенная задача общества, государства.

Инновационная школа

Активисты Народного фронта планируют провести экспертное совещание, посвященное формированию критериев работы новой инновационной школы, которая будет способна воспитывать самостоятельно мыслящих людей. Ранее «Практика» рассказывала о том, что многое в деле воспитания независимого и патриотичного человека зависит от уровня мотивации.

Внешняя мотивация предполагает необходимость отчитываться перед кем-то за свои достижения (перед учителем, тренером или начальником). Именно к этой мотивации зачастую прибегают российские педагоги. Необходимо, чтобы дети воспитывались в духе внутренней мотивации. Прежде всего – это ответственность перед самим собой. Из нее следует необходимость научиться ценить себя и любить свое дело, относиться к поставленным задачам с вдохновением и всегда испытывать искренний интерес к познанию.

Мы хотим, чтобы наши дети, граждане XXI века, не боялись пробовать нестандартные подходы в решении стандартных задач, ощущали азарт и удовольствие от своих экспериментов и были наполнены внутренней свободой.