Боевые каникулы: в музее Победы стартует программа ко Дню защитника

В Музее Победы с 17 по 25 февраля 2018 года пройдет специальная программа «Боевые каникулы», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Для школьников подготовили интерактивную программу с квестом «Крепче стали», которая поможет узнать историю России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

«Начинается программа фронтовой зарядкой, а затем юным защитникам предстоит пройти фронтовыми дорогами от битвы к битве, выполняя по пути интерактивные задачи», – сказали в пресс-службе.

Квест создан таким образом, чтобы познакомить детей с основными родами войск Красной армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Участники мероприятия смогут создать свой боевой листок и взять его домой на память.