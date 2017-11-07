Дом-музей писателя Солоухина построят под Владимиром

Дом-музей Владимира Солоухина в виде крестьянской усадьбы писателя построят в селе Алепино Владимирской области.

Дом смогут посещать туристы. Также там планируется организовывать встречи литераторов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя администрации района Александра Разова.

Разов отметил, что в селе, в котором родился и вырос писатель, построят копию его дома. В 2017 году будет проведена экспертиза и составлена смета музея, который начнут возводить в следующем году. Сам музей откроют для посетителей в 2018-2019 годах.

Муниципалитет выиграл областной грант на сумму более 800 тысяч рублей. Он предназначен для приобретения оборудования для музея Солоухина. Авторы проекта планируют построить двухэтажный дом, в котором можно будет проводить всероссийские фестивали.

В работе принимает участие дочь писателя Елена Солоухина, которая проживает в родительском доме.