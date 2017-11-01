Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Томас Гримингер, генеральный секретарь ОБСЕ, собирается лично встретиться с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ. Генсек уже заявил, что приедет на переговоры в Москву и будет находится в столице России 2-3 ноября.

Гримингер сообщил, что в сентябре уже встречался с Лавровым и обсуждал с ним вопросы, входящие в мандат ОБСЕ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. Встреча прошла в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

В интервью газете Коммерсант Гримингер заметил, что крайне рад находиться в Москве по приглашению Лаврова и хочет продолжить дискуссию с министром иностранных дел России. На прошлой встрече политики обсудили вопросы участия ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта, а также поговорили о том, как будет работать организация.