Госдума рассмотрит законопроект, защищающий сообщивших о коррупции

В понедельник, 16 октября, на рассмотрение Государственной думы РФ был внесен законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях.

Как сообщает газета «Известия», документ опубликовали на сайте кабинета министров. В нем говорится, что в закон «О противодействии коррупции» будут внесены правки, защищающие людей, сообщивших о коррупции. В частности государство должно будет обеспечивать конфиденциальность сведений о совершенном правонарушении.

Также передавшим информацию о коррупционных правонарушениях будут предоставлять бесплатную юридическую помощь и защищать их от неправомерных увольнений и дисциплинарных взысканий. В течение двух лет с момента передачи данных о факте коррупции власти будут защищать этих людей от ущемления прав и законных интересов.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты.