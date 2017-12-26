Лекарство, созданное в США, поможет подавить развитие ВИЧ

Ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований PNAS опубликовал статью о создании молекулярными биологами из Йеля сверхэффективного препарата, который подавляет работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки. Ученые защитили при его помощи мышей от инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, как говорят ученые, ВИЧ-инфицированные могут прожить десятки лет, принимая антиретровирусные препараты. Поскольку такие препараты обладают сильными побочными эффектами, медики вынуждены прекращать их прием на несколько недель. И в этот момент ВИЧ буквально за пару недель возвращается к изначальным масштабам инфекции. Именно этого и попытались избежать авторы нового препарата.