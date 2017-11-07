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МИД Италии назвал «титанической» работу по реконструкции посольства в РФ

По мнению ведомства, вклад России был впечатляющим

Анджелино Альфано, министр иностранных дел Италии, назвал «титанической» работу по реконструкции посольства республики в Москве. Посольство расположено в историческом здании — особняке Берга. Такое заявление Альфано сделал, выступая на приеме в самой дипмиссии.

По словам чиновника, рабочая площадь посольства Италии в Москве увеличилась на 200 квадратных метров, как пишет ТАСС. При этом границы зданя остались прежними.

Тем временем, посол Италии в Москве обратил внимание гостей на то, что реставрация велась в полном соответствии с историческим обликом здания.


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