На место крушения Ан-148 направлена медицинская помощь

На место крушения самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск, по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой были направлены сотрудники Центра медицины катастроф. Об этом говорится на сайте Минздрава России.

Уточняется также, что в Оренбургской области сформированы бригады специалистов, которые готовы оказать психологическую помощь родственникам погибших.

В настоящий момент на место катастрофы выехал заместитель Министра здравоохранения Сергей Краевой, а также директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Оксана Гусева и главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России Андрей Ковалев.

Ранее Praktika.ru писала, что в Московской области разбился самолет «Саратовских авиалиний». Практически сразу после взлета он пропал с радаров. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также дал указания Министру транспорта и главе МЧС принять все необходимые меры, сообщается на сайте Правительства.