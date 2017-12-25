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Назван лучший футбольный комментатор России

За почетное звание соревновались 33 человека

Стало известно имя лучшего футбольного комментатора России в 2017 году. Голосование завершилось сегодня – в нем участвовали 33 комментатора со всей страны.

Победителем стал Константин Генич – у него оказалось 409 очков. Это уже не первая победа Генича – он становится лучшим уже в пятый раз, пишет Sports.ru Бывший футболист знаменит своими искрометными комментариями, прекрасной осведомленностью и высоким профессионализмом.

Второе место занял Александр Елагин – на его счету 343 очка. Третью позицию занял Роман Гутцайт, у которого набралось 343 очка.


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