Новак: РФ надеется на снятие ограничений сельхозпродукции из Турции

Министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак заявил, что РФ надеется на скорое снятие Турцией ограничений по сельхозпродукции.

По его словам, от этого будет зависеть скорость ответных действий, сообщает РИА Новости. Он напомнил, что с 1 ноября Турции будет разрешено ввозить 50 тысяч тонн томатов в Россию, процедура согласования еще не закончена. Однако вопросы уладят как раз до 1 ноября, добавил Новак.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи выразил признательность своему коллеге и напомнил, что отмена ограничений в отношении продажи турецких томатов в РФ изначально была намечена на 1 декабря.

В начале октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что Россия может до конца этого года снять запрет на импорт турецких томатов, если Турция откроет свой рынок для российского мяса.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия и Турция ведут переговоры по передаче технологий С-400.