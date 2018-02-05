Песков прокомментировал отказ в допуске на ОИ оправданных спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал отказ МОК направить приглашения на Игры в Пхенчхане 15 оправданным российским спортсменам.

Он заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов, сообщает Лента.ру.

«Мы искренне сожалеем и считаем, что решение CAS должно снять подозрения на счет спортсменов. Несмотря на наши сожаления, мы продолжаем общение по каналам с МОК — по защите интересов наших спортсменов и в плане обеспечения участия наших атлетов в ОИ», — сказал Песков.

В понедельник, 5 февраля, комиссия по допуску отказалась выдавать приглашения российским спортсменам, которых оправдали 1 февраля. В МОК считают, что атлетам может быть отказано в участии в Олимпиаде-2018, даже если их пожизненная дисквалификация отменена.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что пятерых российских хоккеистов не допустили до участия в Олимпийских играх. Приглашения МОК не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.