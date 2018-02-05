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05 февраля, в 13:36
Новости

Песков прокомментировал отказ в допуске на ОИ оправданных спортсменов

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал отказ МОК направить приглашения на Игры в Пхенчхане 15 оправданным российским спортсменам.

Он заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов, сообщает Лента.ру.

«Мы искренне сожалеем и считаем, что решение CAS должно снять подозрения на счет спортсменов. Несмотря на наши сожаления, мы продолжаем общение по каналам с МОК — по защите интересов наших спортсменов и в плане обеспечения участия наших атлетов в ОИ», — сказал Песков.

В понедельник, 5 февраля, комиссия по допуску отказалась выдавать приглашения российским спортсменам, которых оправдали 1 февраля. В МОК считают, что атлетам может быть отказано в участии в Олимпиаде-2018, даже если их пожизненная дисквалификация отменена.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что пятерых российских хоккеистов не допустили до участия в Олимпийских играх. Приглашения МОК не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.


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Крымский
Гость
Крымский

В,Мутко нужно было не по хоккейным матчам вместе с ВВП ездить, а разруливать эту позорную ситуацию.

25 дней 7 часов назад
маша
Гость
маша

на счет почему раздельно написано?

25 дней 6 часов назад
маша
Гость
маша

Песков так и сказал – на счет? Почему раздельно написано?

25 дней 6 часов назад
Илья
Гость
Илья

Это подтверждает абсолютную политизированность решений МОК по российским спортсменам, и превращение его в частную лавочку!

24 дней 19 часов назад