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09 февраля, в 13:21
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Поехали кататься: в Петербурге запустили «Олимпийский трамвай»

Он будет перевозить пассажиров по маршруту №45

В Санкт-Петербурге 9 февраля в честь открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане запустили «Олимпийский трамвай» с изображением тигренка Сухорана и медвежонка Пандаби.

Свой первый маршрут он начал от дома 50 Б на улице Садовой, где в 1911 году располагался первый российский Олимпийский комитет, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

На открытии церемонии старта акции «Олимпийский трамвай» присутствовал вице-губернатор Игорь Албин.

«Олимпийские игры 2018 года пройдут в непростое время, в сложной международной ситуации. Вы завоевали право выступить на них благодаря своему упорству, выдержке и самообладанию. Уверен, что ваши волевые качества, твердость духа, сильный характер станут залогом будущих олимпийских побед», – зачитал Албин приветствие участникам игр в Корее от губернатора города.

Акция «Олимпийский трамвай» традиционно проводится в Санк-Петербурге в день старта мировых спортивных состязаний планеты. «Олимпийский трамвай 2018» в период проведения Олимпиады будет перевозить пассажиров по маршруту №45.


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