Против автора книг о Путине возбудили дело о клевете

Против Олега Блоцкого, автора книг о Путине, возбудили дело о клевете на судью. С заявлением представительница Фемиды пришла лично: Елена Ивахова, судья Черемушкинского суда, заявила, что ее оклеветали.

Елена Ивахова пояснила, что Олег Блоцкий участвовал в трех гражданских делах в период с 2010 по 2013 годы. Тогда он не согласился с решением суда, а если говорить конкретнее, с решением судьи Иваховой, пишет «Интерфакс», ссылаясь на Ульяну Солопову, пресс-секретаря Мосгорсуда. Блоцкий опубликовал в своем «Живом журнале» информацию о заседаниях и, по мнению судьи, тем самым опорочил ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина Блоцкого будет доказана, ему будет грозить наказание. В зависимости от решения судьи он получит либо штраф в размере до двух миллионов рублей, либо обязательные работы. Максимальный срок обязательных работ — 360 часов.

Олег Блоцкий — известный журналист и писатель. Самые популярные из его книг — биографии Владимира Путина, президента Российской Федерации. Речь идет о книге «Владимир Путин. История жизни», в которой рассказывается о жизни Путина и его семьи до 1975 года, а также о томе «Владимир Путин. Путь к власти», в которой автор описывает их жизнь с 1975 до 1999 года. К слову, вторая книга более известна, как «Мемуары Людмилы Путиной» — в ней супруга президента рассказала о личных отношениях с главой государства.