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15 декабря, в 19:20
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Симоньян рассказала, что больше всего мешает бизнесу в России

Своим видением ситуации с ней поделился "высокопоставленный представитель дружественной страны"

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня», поделилась наблюдениями, в чем представители бизнеса видят наибольшую помеху своему делу в нашей стране.

Соответствующий пост она опубликовала в пятницу, 15 декабря, в своем Telegram.

В ходе беседы “с высокопоставленным представителем большой и успешной страны” Маргарита Симоньян выяснила, что наибольшую проблему представляет вмешательство силовиков в бизнес.

“Вот мы инвестируем в вашу страну, строим завод, он работает 3-4 года, приносит прибыль, потом приходят силовики и говорят, что все не так, надо закрываться”, – отметил собеседник Симоньян.

“Находят какой-нибудь закон или распоряжение, которое нарушено. Всегда же можно найти при желании”, – добавил он.

Симоньян завершила свое сообщение, процитировав слова Владимира Путина, которые он неоднократно произносил в ответ на злободневные вопросы в ходе минувшей пресс-конференции: “Сложный вопрос, не буду скрывать”.

Как ранее передавала Praktika.ru, главный редактор RT Маргарита Симоньян завела аккаунт в Telegram.


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Tatyana Popova
Гость
Tatyana Popova

Откровенная чушь.”Работаем 3-4 года, приходят силовики и т.д.” Вы на предприятии, организации были? Заключение с потолка.Это не к Маргарите.

2 дней 10 часов назад