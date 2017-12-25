Три из шести подъездов обвалившегося в Ижевске дома снова заселят

Как уже сообщалось, 9 ноября в одном из многоквартирных домов Ижевска произошел взрыв бытового газа. Тогда погибли семь человек из-за частичного обрушения девятиэтажного жилого дома. Всего полностью обрушились восемь квартир.

В настоящее время состояние дома обследуется, и, как сообщает ТАСС, эксперты посчитали возможным заселение жильцов в первые три подъезда из шести. Об этом агентству сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, заселение жильцов с первого по третий подъезд возможно, как он и обещал на встрече с жильцами обрушившегося дома 2 декабря. Александр Бречалов пообещал, что с 27 декабря заселение начнется, а эксперты будут наблюдать за состоянием дома еще в течение года.

Ранее сообщалось, что наблюдение не выявило дальнейшей деформации здания. На данный момент московские эксперты наблюдают за состоянием строительных конструкций дома, на трещинах и стыках выставлены сигнальные маячки.