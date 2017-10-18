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Ученые выявили связь между мигренью и депрессией

Они считают, что эти заболевания имеют общие корни, а борьба с одним из них поможет избавиться от второго

Китайские ученые из Национального медицинского центра Тайваня выявили связь между мигренью и депрессией. По их мнению, люди, регулярно испытывающие головные боли, намного чаще подвергаются депрессивным состояниям.

Статью с результатами своих исследований ученые опубликовали в журнале Headache. В ходе наблюдений за 588 пациентами они выяснили, что частота головных болей коррелирует с показателями симптомов депрессии. Люди, часто страдающие от мигрени, больше подвержены депрессивным состояниям, и, наоборот, страдающие от депрессии чаще испытывают головные боли.

Также ученым удалось выяснить, что лекарства от мигрени могут уменьшить вероятность развития депрессии у этих же пациентов и избавить их от плохого настроения. Таким образом, борьба с одним заболеванием помогает вылечить второе.

Редакция «Практики» считает, что справиться с плохим настроением и предупредить развитие депрессии можно с помощью занятий творчеством. Читайте в нашей статье, как перестать бояться и начать творить.


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