В Кремле отказались комментировать ситуацию с Промсвязьбанком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ситуацию с санацией Промсвязьбанка.

“Я не знаю, это же вопрос к правоохранительным органам и ЦБ. Это абсолютно не наша повестка дня”, – приводит его слова РИА Новости.

Также в правительстве никак не комментируют намерение Центробанка обратиться в правоохранительные органы с заявлением о нарушениях, допущенных менеджментом Промсвязьбанка при проведении некоторых финансовых операций.

При этом известно, что в середине декабря было объявлено о санации финансовой организации, а позже ЦБ РФ заявил о намерении подать заявление о незаконных действиях руководства финансовой организации.

Ранее сообщалось, что в течение двух-трех лет в России будет производиться активная зачистка банковского сектора от недобросовестных представителей этой сферы.

Как передает ТАСС, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, длительность этого процесса будет полностью зависеть от желания финансовых организаций ликвидировать текущие проблемы.