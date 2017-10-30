В Москве прошла церемония вручения премии AdIndex Awards 2017

26 октября в Москве состоялась третья церемония награждения победителей премии AdIndex Awards 2017. На мероприятии в клубе Elysium (ex. Icon) наградили лучших специалистов в сфере интернет-коммуникаций.
Главная номинация премии – Гран-При «Агентство года». Обладателем приза стала компания Isobаr Russia. Это агентство показало лучшие результаты по всем направлениям работы. Также победителей выбрали в 15 основных номинациях, каждая из которых связана с определённым сегментом деятельности digital-агентств:
Direct Media Buying
Programmatic Buying
Digital Video
Non-standard Media
Mobile Media Buying
Лидогенерация / CPA
Поисковая оптимизация / SEO
Контекстная реклама / SEA
Direct Marketing & CRM
Продвижение приложений / CPI
Креатив и стратегия
SMM / Digital PR
Special Projects
Digital Production
Mobile Production
Победителей в каждой номинации выбирали на основе ежегодного рейтинга Digital Index. Лидеров определяли рекламодатели, которые напрямую работали с агентствами и могли объективно оценить их сильные и слабые стороны.
В этом году на AdIndex Awards появилось несколько новых номинаций. Например, на церемонии вручили награды лидерам мнений в digital-среде. Медиаперсоной года стал певец Дмитрий Маликов. Он запомнился пользователям социальной сети Twitter как автор нескольких популярных шуток. Победителем в номинации «Лучший контент-проект в digital» стал Сергей Дружко. Бывший ведущий программы «Необъяснимо, но факт» в этом году запустил собственный проект Druzhko Show. В этом шоу он иронично освещает главные события интернет-жизни.
Особого внимания заслуживает блок «Индустриальное признание», в рамках которого награды вручили компаниям и людям, способствующим развитию отрасли. В этом году компанией года стала исследовательская компания Mediascope.
Церемония награждения победителей прошла в неформальной атмосфере. После завершения официальной части участники AdIndex Awards 2017 отдохнули на вечеринке BIG DIGITAL JUNGLE. Все гости смогли принять участие в розыгрыше призов от партнёров премии. В этом году мероприятие посетило больше 1000 человек.
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