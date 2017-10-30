В Москве прошла церемония вручения премии AdIndex Awards 2017

26 октября в Москве состоялась третья церемония награждения победителей премии AdIndex Awards 2017. На мероприятии в клубе Elysium (ex. Icon) наградили лучших специалистов в сфере интернет-коммуникаций.

Главная номинация премии – Гран-При «Агентство года». Обладателем приза стала компания Isobаr Russia. Это агентство показало лучшие результаты по всем направлениям работы. Также победителей выбрали в 15 основных номинациях, каждая из которых связана с определённым сегментом деятельности digital-агентств:

Direct Media Buying

Programmatic Buying

Digital Video

Non-standard Media

Mobile Media Buying

Лидогенерация / CPA

Поисковая оптимизация / SEO

Контекстная реклама / SEA

Direct Marketing & CRM

Продвижение приложений / CPI

Креатив и стратегия

SMM / Digital PR

Special Projects

Digital Production

Mobile Production

Победителей в каждой номинации выбирали на основе ежегодного рейтинга Digital Index. Лидеров определяли рекламодатели, которые напрямую работали с агентствами и могли объективно оценить их сильные и слабые стороны.

В этом году на AdIndex Awards появилось несколько новых номинаций. Например, на церемонии вручили награды лидерам мнений в digital-среде. Медиаперсоной года стал певец Дмитрий Маликов. Он запомнился пользователям социальной сети Twitter как автор нескольких популярных шуток. Победителем в номинации «Лучший контент-проект в digital» стал Сергей Дружко. Бывший ведущий программы «Необъяснимо, но факт» в этом году запустил собственный проект Druzhko Show. В этом шоу он иронично освещает главные события интернет-жизни.

Особого внимания заслуживает блок «Индустриальное признание», в рамках которого награды вручили компаниям и людям, способствующим развитию отрасли. В этом году компанией года стала исследовательская компания Mediascope.

Церемония награждения победителей прошла в неформальной атмосфере. После завершения официальной части участники AdIndex Awards 2017 отдохнули на вечеринке BIG DIGITAL JUNGLE. Все гости смогли принять участие в розыгрыше призов от партнёров премии. В этом году мероприятие посетило больше 1000 человек.