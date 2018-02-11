В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура

В Оренбургской области понедельник, 12 февраля, был объявлен днем траура по погибшим в результате катастрофы Ан-148, летевшего из Москвы в Орск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Орска Андрея Одинцова.

«Траур завтра будет объявлен по Оренбургской области, губернатор дал распоряжение» – объявил Одинцов.

Вылетевший в Орск из Домодедово самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров через несколько минут после взлета. Известно место крушения самолета — Раменский район в Московской области. На борту находился 71 человек, никто из них не выжил.

Ранее Praktika.ru сообщала, что Минздрав России направил необходимую помощь на место крушения Ан-148.