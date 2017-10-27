В России появится первый частный завод космической промышленности

Под Воронежем планируют создать первое в России предприятие космической промышленности. Его строительством займутся создатели первого в нашей стране частного жидкостного ракетного двигателя.

Администрация и правительство Воронежской области поддержали данную инициативу российского стартапа «НСТР Космические системы», сообщает РИА Новости.

Компания «НСТР Космические системы» известна своими разработками в области космических технологий. Именно им принадлежит стратегический проект производства жидкостного двигателя для ракет.

Планируется, что завод космической промышленности будет расположен на площадке площадью пять гектаров в восьми километрах от Воронежа. Предполагается, что на начальных этапах там будут производить метеорологические ракеты, способные достигать высоты 100 километров и переносить научное оборудование весом до 3 килограммов.