Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 19:35
Новости

В России появится первый частный завод космической промышленности

Он расположится в восьми километрах от Воронежа и займет примерно пять гектаров

Под Воронежем планируют создать первое в России предприятие космической промышленности. Его строительством займутся создатели первого в нашей стране частного жидкостного ракетного двигателя.

Администрация и правительство Воронежской области поддержали данную инициативу российского стартапа «НСТР Космические системы», сообщает РИА Новости.

Компания «НСТР Космические системы» известна своими разработками в области космических технологий. Именно им принадлежит стратегический проект производства жидкостного двигателя для ракет.

Планируется, что завод космической промышленности будет расположен на площадке площадью пять гектаров в восьми километрах от Воронежа. Предполагается, что на начальных этапах там будут производить метеорологические ракеты, способные достигать высоты 100 километров и переносить научное оборудование весом до 3 килограммов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
13 октября, в 00:38
Ракету-носитель «Рокот» со спутником Sentinel-5p запустят с космодрома Плесецк
Новости
14 октября, в 13:21
Космический грузовик «Прогресс МС-07» вышел на расчетную орбиту
Новости
20 октября, в 13:50
Маск рассказал о космическом корабле BFR для полетов на Марс

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо