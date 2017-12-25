Валерий Газзаев не понял Виталия Мутко

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, общаясь с журналистами, что не понял Виталия Мутко.

“Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что всё это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подаёт в отставку, потому что не решил определённые вопросы. Другого мнения быть не может” – цитирует Валерия Газзаева сайт телеканала Russia Today.

Как ранее сообщала Praktika.ru, Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС на полгода.