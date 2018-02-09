“Яндекс” займется продюсированием фильмов

У российской интернет-компании “Яндекс” появился собственный продюсерский центр, который займется производством фильмов и сериалов.

Центр был создан в рамках дочерней структуры по медиасервисам компании – ресурса “КиноПоиск”, “Яндекс.Афиши”, “Яндекс.Телепрограммы” и “Яндекс.Музыки”, передает ТАСС.

В “Яндексе” объяснили, что центр будет финансировать кинопроизводство, а также участвовать в роли эксперта. Кроме того, благодаря технологиям, компания собирается помогать и в продвижении фильмов разных жанров.

Так, например, одним из первых фильмов, который финансировала интернет-компания стала картина “Черновик” по роману Сергея Лукьяненко, автора “Ночного дозора” и “Дневного дозора”. Также центр выступил сопродюсером фильма “Селфи”.