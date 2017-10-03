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03 октября, в 18:30
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Испания согласилась выслать в США российского «короля спама»

Программиста Петра Левашова обвиняют в хакерских атаках

Испанский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию российского «короля спама» Петра Левашова и согласился выдать его американской стороне. Российского программиста обвиняют в хакерских атаках.

Петр Левашов жил в Испании вместе с супругой — именно там 7 апреля 2017 года его и задержали местные полицейские. Запрос на арест Левашова пришел из Америки — россиянину вменяли в вину взлом тысяч компьютеров для получения личной информации. По мнению американской прокуратуры, программист использовал вредоносные программы и зараженные компьютеры для того, чтобы собирать имена, фамилии и пароли пользователей. Обвинение предъявлено по восьми пунктам, включая мошенничество, кражу личных данных и преступный сговор, как сообщает РБК.

Суд присяжных утвердил обвинение, согласно которому Петр Левашов управлял ботнетом, рассылающим спам с рекламой подделок лекарственных препаратов.  За сутки этот ботнет рассылал более 2,5 тысяч сообщений и вводил пользователей в заблуждение.

Несколько месяцев Петр Левашов, известный во всем мире как Peter Severa или «король спама» занимает седьмое место в топ-10 мировых спамеров.


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