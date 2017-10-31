На трассе М-11 появятся два платных участка

Два участка федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, расположенные в Тверской и Новгородской областях, станут платными.

Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Платить придется за проезд по трассе с 208 по 258 километр в Тверской области и с 334 по 543 километр в Новгородской области, говорится в документе. Планируется, что все собранные за проезд средства пойдут на обслуживание и ремонт дорог.

На скоростной трассе М-11 уже есть платные участки. С сентября 2015 года денежные средства взимаются за проезд в обход Вышнего Волочка, пункты оплаты расположены на 258 километре трассы по направлению к Москве и на 330 километре в сторону Санкт-Петербурга. Стоимость поезда варьируется от 150 до 920 рублей в зависимости от габаритов автомобиля и времени суток.

Также ранее был введен платный проезд на участке от 15 до 58 километра автодороги в Москве.