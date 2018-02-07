Гостей ЧМ-2018 могут разместить в Казани

Гостей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, разместят по всей стране. Те, кто не сможет заселиться в других городах, смогут жить в Казани.

Такое заявление сделала Оксана Тубман, руководитель управления по размещению в оргкомитете чемпионата. Она сообщила, что в некоторых городах ощутимо не хватает мест, поэтому люди, которые не смогут остаться ночевать в других городах, будут иметь возможность поехать в Казань и жить там. Места в столице Татарстана будут свободными. Эта новость прозвучала на конференции, посвященной безопасности во время ЧМ-2018.