200 мэров городов Каталонии прибыли в Брюссель для поддержки Пучдемона

Около 200 мэров каталонских городов прибыли в Брюсселе для проведения акции в поддержку бывшего главы правительства региона Карлеса Пучдемона.

Мероприятие запланировано на вторник, 7 ноября. Оно пройдет у здания штаб-квартиры Еврокомиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Европарламента Йорди Соле.

Соле рассказал, что 200 мэров собираются заявить перед европейскими институтами о том, что поддерживают правительство Каталонии и осуждают сложившуюся в автономном сообществе политическую и судебную ситуацию.

В пятницу, 3 ноября, суд Испании выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии, которые находились в Брюсселе. Ордер передали бельгийской прокуратуре.

Их обвинили в организации восстания и растрате государственных средств, а также неподчинении властям. За данные преступления чиновников могут посадить за решетку на 50 лет.

В воскресенье, 5 ноября, Пучдемон с другими члены женералитета добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Однако на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию парламентариев решили освободить под подписку о невыезде.

При принятии решения об экстрадиции Пучдемон и представители парламента имеют право обжаловать его.