22 февраля пройдет Всероссийский диктант по немецкому языку

22 февраля 2018 года в РГГУ пройдет акция «Tolles Diktat-2018». Всероссийский открытый диктант проводится с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма. Проверить свои знания может любой желающий – для того, чтобы поучаствовать не нужны свидетельства о знании языка. Каждый, кто хочет принять участие, должен всего лишь заполнить заявку.

Принять участие в акции может каждый в соответствии со своим уровнем владения немецким языком, сообщили в Instagram РГГУ. Организаторы пригласили студентов проверить знания и пояснили, что текст для диктанта подбираются в зависимости от уровня владения языком.

Для того, чтобы поучаствовать во Всероссийском открытом диктанте, нужно заполнить заявку на сайте в разделе “Анонсы” и направить ее по адресу zabotkina@rggu.ru до 14 февраля 2018 года.