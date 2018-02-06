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06 февраля, в 19:33
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22 февраля пройдет Всероссийский диктант по немецкому языку

Акция проводится для популяризации немецкого

22 февраля 2018 года в РГГУ пройдет акция «Tolles Diktat-2018». Всероссийский открытый диктант  проводится с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма. Проверить свои знания может любой желающий – для того, чтобы поучаствовать не нужны свидетельства о знании языка. Каждый, кто хочет принять участие, должен всего лишь заполнить заявку.

Принять участие в акции может каждый в соответствии со своим уровнем владения немецким языком, сообщили в Instagram РГГУ. Организаторы пригласили студентов проверить знания и пояснили, что текст для диктанта подбираются в зависимости от уровня владения языком.

Для того, чтобы поучаствовать во Всероссийском открытом диктанте, нужно заполнить заявку на сайте в разделе “Анонсы” и направить ее по адресу zabotkina@rggu.ru до 14 февраля 2018 года.


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