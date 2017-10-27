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27 октября, в 20:02
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27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия

"Приобщаться, хранить в памяти и обмениваться!" - тема праздника в этом году

Ежегодно 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Цель этого праздника — сохранение нашей коллективной памяти и обеспечение ее передачи будущим поколениям.

Как сообщает ЮНЕСКО, тема Дня аудиовизуального наследия в этом году — «Приобщаться, хранить в памяти и обмениваться». Организация призывает аудиовизуальные архивы всего мира приобщиться к этой идее и продемонстрировать свои коллекции, посвященные жизни и культуре людей всей планеты.

27 октября было провозглашено Всемирным днем аудиовизуального наследия на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году в честь годовщины принятия Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений.

Архивы аудиовизуального наследия представляют собой не только подтверждение нашей коллективной памяти, но и являются ценным источником знаний для будущих поколений. Они помогают нам в духовном росте и постижении тайн этого мира


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