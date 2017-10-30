Володин отметил важность Дня памяти жертв политических репрессий

30 октября в России ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем обращении назвал этот день тяжелой памятной датой в истории России. Политик выразил уверенность в том, что даже самые скорбные уроки истории нашей страны необходимо осознать и принять, ведь прошлое должно не разделять, а объединять людей.

Кроме того, Володин подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.

День памяти жертв политических репрессий был официально утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. Дата была выбрана в память о голодовке, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которая стала протестом заключенных против бесчеловечного отношения к ним и против политических репрессий в Советском Союзе.

Традиционно 30 октября проходят акции и церемонии в память о трагических жертвах репрессий, точное количество которых до сих пор остается неизвестным.